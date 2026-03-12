Iran rút khỏi World Cup 2026, đội nào sẽ thay thế?

(VTC News) -

FIFA đang rơi vào tình thế khó xử khi Iran tuyên bố rút khỏi World Cup 2026. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới hiện đang phải nhanh chóng tìm phương án thay thế chỉ ba tháng trước ngày khai mạc. Một số đội tuyển có thể hưởng lợi khi Iran chính thức rút lui, trong đó có Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Suriname và Bolivia.

Theo kế hoạch ban đầu, Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Đội bóng Tây Á là một trong 8 đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á giành vé trực tiếp dự vòng chung kết.

Trong khi đó, Iraq dự kiến đá trận play-off với đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname vào ngày 31/3 tại Monterrey (Mexico). Đội thắng sẽ giành quyền vào bảng I cùng Pháp, Na Uy và Senegal tại vòng chung kết.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đứng trước một quyết định khó khăn về việc thay thế Iran tại World Cup. (Nguồn: The Sun)

Tuy nhiên, Iraq đã đề nghị hoãn trận đấu vào ngày 31/3 vì chiến sự khiến họ không thể bay thẳng từ nước mình, buộc đội phải di chuyển khoảng 20 giờ bằng xe buýt sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia láng giềng khác.

Trước tình hình đó, một phương án đang được cân nhắc là đưa Iraq vào thẳng bảng G thay thế Iran. Khi ấy, Suriname và Bolivia sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé còn lại để vào bảng I.

Một kịch bản khác là Iraq vẫn được vào thẳng vòng bảng, còn UAE sẽ được đôn lên đá trận play-off. Trước đó, Iraq đã đánh bại UAE sau hai lượt trận, qua đó tiến rất gần đến tấm vé dự vòng chung kết.

Dù vậy, UAE cũng đang đối mặt với những khó khăn tương tự về di chuyển nếu phải sang Mexico thi đấu.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Donald Trump nói với ông Gianni Infantino rằng Mỹ hoan nghênh Iran tham dự World Cup 2026.

Về lý thuyết, Iran sẽ phải đối mặt với án phạt từ FIFA khi tự ý rút lui khỏi giải đấu. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang hứng chịu các cuộc không kích từ Mỹ và Israel, những quy định thể thao dường như không còn là ưu tiên.

Tuyển Iran sẽ không dự World Cup 2026. (Nguồn: NBC)

Ngày 11/3, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố tuyển bóng đá nước này không thể tham dự World Cup 2026 sau khi Mỹ cùng Israel tiến hành không kích, khiến lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng.

“Xét việc chế độ tham nhũng này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham dự World Cup”, ông Ahmad Donyamali nói trên truyền hình nhà nước Iran.

“Con em chúng tôi không an toàn và về cơ bản không tồn tại những điều kiện để tham dự trong hoàn cảnh như vậy”, ông Donyamali nói thêm.

“Với những hành động thù địch mà họ đã tiến hành chống lại Iran, họ đã ép chúng tôi vào hai cuộc chiến trong vòng tám hoặc chín tháng và đã giết hại, khiến hàng nghìn người dân của chúng tôi trở thành liệt sĩ. Vì vậy, chắc chắn chúng tôi không thể có mặt”, Bộ trưởng Thể thao Iran khẳng định.