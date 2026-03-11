Tuyển Iran rút khỏi World Cup 2026

(VTC News) -

Hôm nay (11/3), Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố tuyển bóng đá nước này không thể tham dự World Cup 2026 sau khi Mỹ cùng Israel tiến hành không kích, khiến lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng.

“Xét việc chế độ tham nhũng này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham dự World Cup”, ông Ahmad Donyamali nói trên truyền hình nhà nước Iran.

“Con em chúng tôi không an toàn và về cơ bản không tồn tại những điều kiện để tham dự trong hoàn cảnh như vậy”, ông Donyamali nói thêm.

“Với những hành động thù địch mà họ đã tiến hành chống lại Iran, họ đã ép chúng tôi vào hai cuộc chiến trong vòng tám hoặc chín tháng và đã giết hại, khiến hàng nghìn người dân của chúng tôi trở thành liệt sĩ. Vì vậy, chắc chắn chúng tôi không thể có mặt”, Bộ trưởng Thể thao Iran khẳng định.

Tuyển Iran sẽ không dự World Cup 2026.

Theo Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani, hơn 1.300 dân thường Iran đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2.

World Cup 2026 với 48 đội sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11/6 đến 19/7. Trong lễ bốc thăm hồi tháng 12 năm ngoái, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Cả ba trận vòng bảng của họ đều dự kiến diễn ra tại Mỹ, trong đó hai trận ở Los Angeles và một trận ở Seattle.

Hãng tin Reuters cho biết Iran là quốc gia duy nhất vắng mặt tại hội nghị chuẩn bị của FIFA dành cho các đội dự World Cup được tổ chức tuần trước tại Atlanta. Reuters cũng cho biết FIFA chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về khả năng thay thế nếu Iran thực sự tẩy chay giải đấu.

Theo quy định của FIFA dành cho World Cup, bất kỳ đội nào rút khỏi giải “không muộn hơn 30 ngày trước trận đấu đầu tiên” sẽ bị Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt tối thiểu 250.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 320.800 USD).

Quy định của FIFA cũng nêu rõ: “Các biện pháp kỷ luật có thể bao gồm việc loại liên đoàn thành viên tham dự khỏi các giải đấu FIFA tiếp theo và/hoặc thay thế liên đoàn đó bằng một liên đoàn thành viên khác”.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Donald Trump nói với ông Gianni Infantino rằng Mỹ hoan nghênh Iran tham dự World Cup 2026.

Ông Trump trước đây từng nói “tôi thực sự không quan tâm” việc tuyển Iran có tham dự World Cup hay không, nhưng Infantino cho biết ông đã có cuộc trao đổi hiệu quả với Tổng thống Mỹ.

“Trong các cuộc thảo luận, Tổng thống Trump nhắc lại rằng đội tuyển Iran, dĩ nhiên, được chào đón thi đấu tại giải đấu ở Mỹ”, ông Infantino phát biểu.

Một nguồn tin tại Tehran am hiểu vấn đề cho biết quyết định của Iran là không tham dự World Cup, đồng thời các trận giao hữu chuẩn bị cũng không thể tổ chức vì chiến tranh.