AEON Việt Nam mở rộng, tạo thêm việc làm và phát triển nhân lực địa phương

(VTC News) -

Thị trường bán lẻ Việt Nam từng bước chuyển dịch sang hiện đại, mở ra dư địa phát triển tại các tỉnh, thành phố ngoài hai đô thị lớn, khi tầng lớp trung lưu và nhóm gia đình trẻ tại các địa phương ngày càng gia tăng.

Việc mở rộng các hạ tầng thương mại không chỉ tạo thêm việc làm mà còn gia tăng nhu cầu nhân lực có kinh nghiệm, đặc biệt trong xây dựng và phát triển đội ngũ vận hành tại địa phương. Đây là cơ hội để lực lượng lao động tiếp tục phát huy năng lực tại nơi sinh sống.

AEON Việt Nam liên tục mở rộng, mang đến đa dạng cơ hội việc làm cho người lao động.

Xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm hàng đầu, Tập đoàn AEON đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động gấp 3 lần vào năm 2030. AEON Việt Nam không ngừng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm mới, nâng tổng nhân sự lên hơn 12.000 người.

Để chuẩn bị vận hành cho 3 điểm bán mới khai trương liên tiếp vào tháng 10 và tháng 11/2026, AEON Việt Nam đã triển khai chuỗi Ngày hội Tuyển dụng tại Hải Phòng(18/07), Thanh Hóa (01/08) và Quảng Ninh (22/08), thu hút hàng nghìn ứng viên tham dự. Việc đưa ba điểm bán mới vào vận hành trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu chuẩn bị nhân lực đa dạng ở nhiều cấp độ.

Ngày hội Tuyển dụng tại Hải Dương, Thanh Hóa và Hạ Long thu hút hàng nghìn ứng viên.

Nhu cầu tuyển dụng diễn ra đồng thời tại ba tỉnh/thành phố, trải dài từ nhân viên đến quản lý (Trưởng nhóm, Trưởng ca, Giám sát) kết hợp các vị trí bán thời gian tiếp tục kéo dài đến cuối năm phục vụ mùa cao điểm Tết. Việc phát triển tại các tỉnh thành phía Bắc mở ra hướng đi mới giúp nhân sự tại địa phương: không cần phải dịch chuyển đến thành phố lớn để tìm kiếm bước tiến trong sự nghiệp, mà có thể tiếp tục phát triển và đảm nhiệm vai trò lớn ngay tại nơi sinh sống.

Đồng hành cùng nhân sự, AEON Việt Nam xây dựng chiến lược dựa trên ba trụ cột: Cá nhân phát triển sự nghiệp bền vững, Văn hóa làm việc và Doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhân sự được chủ động lựa chọn giữa hướng tổng quát (Generalist) trải nghiệm đa dạng lĩnh vực với chính sách luân chuyển nội bộ, hoặc hướng chuyên sâu (Professionalist) tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn.

Doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý kế thừa theo mô hình “kiềng ba chân” kết hợp giữa đối tác nhân sự HRBP, đội ngũ phát triển kỹ năng thực chiến và hệ thống đào tạo ở học viện AEON Academy. Hệ thống đào tạo theo cấp bậc gồm chuyên môn bán lẻ và chuỗi phát triển năng lực quản lý của Tập đoàn (JMP-BMP-NMP) giúp nhân sự xuất phát từ bất kỳ vị trí nào cũng có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

AEON Việt Nam tạo môi trường làm việc ổn định, giúp nhân sự an tâm phát triển.

Bên cạnh lộ trình thăng tiến, AEON Việt Nam cam kết duy trì môi trường làm việc ổn định, toàn diện với các chính sách chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống, thời gian làm việc linh hoạt phù hợp với đặc thù từng khối. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa với cơ chế giao tiếp hai chiều, định kỳ cập nhật chiến lược, duy trì các kênh phản hồi thường xuyên. Môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI) tạo điều kiện để mỗi cá nhân tự tin thể hiện chất riêng và phát triển sự nghiệp bền vững.

Theo đó, AEON Việt Nam là nhà bán lẻ duy nhất trong 7 năm liên tiếp nhận giải thưởng HR Asia Awards, đồng thời 2 năm liền được vinh danh ở hạng mục Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI). Doanh nghiệp dẫn đầu danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành bán lẻ/ bán sỉ/ thương mại”, với hơn 200 nhân sự đồng hành trên 10 năm.

Trong định hướng phát triển dài hạn, AEON Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới gắn với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực địa phương. Việc mở rộng hiện diện tại các tỉnh thành không chỉ tạo thêm việc làm mới, mà còn góp phần xây dựng môi trường để người lao động được xây dựng sự nghiệp lâu dài, đóng góp vào chiến lược phát triển thương mại trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

AEON Việt Nam tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng toàn thời gian và bán thời gian trên toàn quốc, bao gồm các địa điểm kinh doanh mới AEON Hải Dương (Hải Phòng), AEON Thanh Hóa (Thanh Hóa) và AEON Hạ Long (Quảng Ninh).

Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin, ứng tuyển tại website tuyển dụng chính thức: https://tuyendung.aeon.com.vn/