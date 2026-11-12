950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua những dấu mốc lịch sử

(VTC News) -

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nền Quốc học, đồng thời khẳng định sức sống của những giá trị đạo học trong đời sống đương đại.

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới triều vua Lý Thánh Tông, ban đầu là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và các bậc tiên hiền Nho học, đồng thời là nơi học tập của Thái tử Càn Đức (sau này là vua Lý Nhân Tông).

Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho thành lập Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu, đánh dấu sự ra đời của thiết chế giáo dục chính quy cấp cao đầu tiên của quốc gia. Đây là nơi đào tạo con em hoàng tộc, quý tộc và quan lại, phục vụ việc xây dựng đội ngũ nhân lực cho triều đình.

Hai công trình có chức năng khác nhau nhưng gắn bó trong cùng một không gian, tạo nên quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày nay. Từ những công trình đầu tiên dưới triều Lý đến những lần tu bổ, mở rộng qua các triều đại, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử.

Thời Lý: Khởi nguồn của Văn Miếu và Quốc Tử Giám

Năm 1070: Vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử, Chu Công và các bậc tiên hiền, tiên nho. Công trình đồng thời có chức năng giáo dục khi Hoàng thái tử Lý Càn Đức (sau này là vua Lý Nhân Tông) đến học tại đây.

Năm 1075: Triều đình tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục và chế độ tuyển chọn nhân tài thông qua thi cử.

Năm 1076: Vua Lý Nhân Tông cho thành lập Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu. Đây được xem là trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, ban đầu dành cho con vua và con em các gia đình quyền quý, đại thần trong triều đình.

Cổng lớn của Văn Miếu được xây vào đầu thế kỷ XX. Phía trên cổng có đề 3 chữ đại tự “Văn Miếu Môn” có nghĩa là cổng Văn Miếu.

Thời Trần: Mở rộng giáo dục, xuất hiện danh nhân Chu Văn An

Năm 1243: Vua Trần Thái Tông cho tu sửa Quốc Tử Giám.

Năm 1253: Quốc Tử Giám được đổi tên thành Quốc Học viện, đồng thời mở rộng đối tượng tuyển sinh, tiếp nhận cả con em thường dân có học lực xuất sắc. Đây là bước phát triển đáng chú ý trong chính sách giáo dục thời Trần.

Giai đoạn 1314-1329: Vua Trần Minh Tông mời nhà giáo Chu Văn An về kinh đô, giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám (người đứng đầu cơ sở giáo dục), trực tiếp giảng dạy các hoàng tử.

Sau khi danh nhân Chu Văn An qua đời năm 1370, vua Trần Nghệ Tông cho thờ ông tại Văn Miếu bên cạnh Khổng Tử. Việc này thể hiện sự tôn vinh đối với một nhà giáo tiêu biểu, có ảnh hưởng lớn trong lịch sử giáo dục và văn hóa Việt Nam.

Thời Lê sơ: Mở rộng Quốc Tử Giám, dựng bia tiến sĩ

Năm 1483: Vua Lê Thánh Tông cho mở rộng quy mô Quốc Tử Giám.

Năm 1484: Vua Lê Thánh Tông cho khởi dựng bia tiến sĩ để ghi danh những người đỗ đạt trong các khoa thi. Những tấm bia đầu tiên ghi danh các nhà khoa bảng từ khoa thi năm 1442.

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bia tiến sĩ không chỉ tôn vinh những người thành đạt trên con đường khoa cử mà còn lưu giữ tư tưởng giáo dục, quan niệm về hiền tài và truyền thống trọng dụng người có đức, có tài của dân tộc.

Hiện di tích còn bảo tồn 82 bia tiến sĩ, ghi danh các nhà khoa bảng trong các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1779.

Di tích còn bảo tồn 82 bia tiến sĩ, ghi danh các nhà khoa bảng trong các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1779.

Thời Mạc - Lê Trung Hưng: Tiếp tục trùng tu

Năm 1536: Dưới triều Mạc, vua Mạc Đăng Doanh cho trùng tu Quốc Tử Giám.

Những hoạt động tu bổ qua các triều đại cho thấy vai trò và vị trí quan trọng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong đời sống văn hóa, giáo dục của quốc gia.

Thời Nguyễn: Quốc Tử Giám được chuyển vào Huế

Năm 1802: Sau khi triều Nguyễn thành lập, vua Gia Long dời Quốc Tử Giám vào kinh đô Huế.

Năm 1805: Quốc Tử Giám Thăng Long được chuyển đổi thành Học đường phủ Hoài Đức.

Năm 1831: Văn Miếu Bắc Thành được đổi tên thành Văn Miếu Hà Nội.

Dù không còn giữ chức năng là trung tâm đào tạo quốc gia, Văn Miếu vẫn tiếp tục tồn tại như một không gian văn hóa, tín ngưỡng và tôn vinh truyền thống Nho học.

Thời Pháp thuộc: Di tích được xếp hạng công trình lịch sử

Giai đoạn 1900-1903: Quốc Tử Giám bị người Pháp chiếm dụng làm trại lính và nơi cách ly bệnh dịch.

Năm 1906: Văn Miếu Hà Nội được xếp hạng là Công trình lịch sử của Đông Dương.

Năm 1925: Di tích tiếp tục được xếp hạng là Công trình lịch sử của Bắc Kỳ cần được bảo vệ.

Những dấu mốc này cho thấy giá trị lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được ghi nhận trong các quy định bảo vệ di tích từ đầu thế kỷ XX.

Năm 1962, Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xếp hạng là Di tích quốc gia; năm 2012 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Năm 1954: Nhà nước tiến hành tu bổ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từng bước khôi phục và bảo vệ các giá trị lịch sử, kiến trúc của di tích.

Năm 1962: Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích quốc gia.

Năm 1999: Khu Thái học được xây dựng, góp phần hoàn thiện không gian di tích, đồng thời gợi nhắc về truyền thống đào tạo nhân tài của Quốc Tử Giám xưa.

Năm 2011: UNESCO ghi danh 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào Chương trình Ký ức thế giới. Đây là sự ghi nhận quốc tế đối với giá trị tư liệu đặc biệt của những tấm bia lưu giữ lịch sử khoa cử và giáo dục Việt Nam.

Năm 2012: Thủ tướng quyết định xếp hạng Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích quốc gia đặc biệt.

Năm 2015: 82 bia tiến sĩ được công nhận là Bảo vật quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tư liệu độc đáo của hệ thống bia đá này.

Trải qua 950 năm lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là chứng tích của một nền giáo dục từng phát triển rực rỡ dưới các triều đại phong kiến mà còn lưu giữ những giá trị bền vững về tri thức, đạo đức, tinh thần hiếu học và truyền thống trọng dụng nhân tài.

Từ nơi đào tạo các bậc hiền tài, di tích ngày nay tiếp tục phát huy vai trò là không gian văn hóa, giáo dục di sản, góp phần khơi dậy, tiếp nối truyền thống hiếu học cho các thế hệ hôm nay.