950 học sinh tái hiện truyền thống hiếu học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thông qua hình tượng Sao Khuê - biểu tượng của trí tuệ và tinh hoa học vấn, chương trình nhấn mạnh thông điệp học tập không chỉ nhằm tích lũy kiến thức mà còn là quá trình hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng đạo đức và trách nhiệm với xã hội. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của truyền thống đạo học Việt Nam: người có tài cần đi cùng đức độ, tri thức phải gắn với trách nhiệm phụng sự cộng đồng.