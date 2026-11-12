250 nghệ nhân sẽ tham gia ‘Diễn tấu tập thể nhạc cụ Ngũ âm Khmer’ ở Vĩnh Long

(VTC News) -

Thông tin được ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long xác nhận sáng 12/11, tại họp báo Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm và Lễ hội Ok Om Bok 2026.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum phát biểu tại họp báo.

Theo ông Sum, trong Tuần lễ này tỉnh Vĩnh Long tổ chức Liên hoan biểu diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer, tại Khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa), từ 20-22/11.

Tại đây, chương trình diễn tấu tập thể nhạc cụ Ngũ âm Khmer gồm 25 đội, 260 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên sẽ được xác lập Kỷ lục Việt Nam với tên gọi “Trình diễn nhạc Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên nhiều nhất Việt Nam năm 2026”.

Trình diễn nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Vĩnh Long năm 2026, kéo dài từ 18-24/11, tập trung tại phường Nguyệt Hóa, phường Trà Vinh, phường Long Châu, xã Bình Phú… Trong chuỗi hơn 20 sự kiện có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu như Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer, Liên hoan Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian, không gian Văn hóa dân tộc “Hành trình di sản” và “Con đường nghệ thuật”…

Một trong những hoạt động không thể thiếu tại Tuần lễ này là giải đua ghe Ngo của đồng bào Khmer, diễn ra trên sông Láng Thé của xã Bình Phú vào ngày 21-22/11 với hàng chục đội nam, nữ tham gia, tổng giải thưởng lên đến 900 triệu đồng.

Khán đài xem đua ghe Ngo ở Vĩnh Long. (Ảnh: An Huy)

Hiện, khán đài xem đua ghe Ngo cùng dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé vừa được hoàn thành với tổng vốn 160 tỷ đồng. Trong đó, khán đài rộng 2.585m², có mái che với sức chứa 4.000 chỗ ngồi. Phía dưới khán đài là các phòng chức năng phục vụ thi đấu thể thao dưới nước và tổ chức lễ hội.