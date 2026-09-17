7 sai lầm khi dùng hộp đựng thực phẩm gây mất an toàn

Hộp đựng thực phẩm giúp bảo quản và sử dụng thức ăn thuận tiện, nhưng dùng sai cách có thể làm giảm chất lượng thực phẩm, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và khiến hộp nhanh hỏng.

Tái sử dụng hộp đựng đồ ăn mang về

Không phải hộp đựng đồ ăn mang về nào cũng phù hợp để tái sử dụng nhiều lần, cấp đông hoặc chịu nhiệt. Việc rửa, làm lạnh và gia nhiệt thường xuyên có thể khiến nhựa xuống cấp, nhất là khi hộp đã trầy xước, biến dạng hoặc đổi màu. Vì vậy, nên kiểm tra ký hiệu, hướng dẫn của nhà sản xuất và ưu tiên hộp thủy tinh hoặc vật liệu chuyên dụng nếu sử dụng lâu dài.

Bọc thực phẩm ẩm bằng màng bọc nylon rồi đậy hộp

Màng bọc thực phẩm không phải loại nào cũng phù hợp với mọi thực phẩm và nhiệt độ. Nên chọn sản phẩm chuyên dụng, dùng đúng hướng dẫn về loại thức ăn và điều kiện bảo quản; tránh màng bọc không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng ngoài khuyến cáo. Khi có thể, nên ưu tiên hộp có nắp kín để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa màng bọc và thực phẩm.

Hâm nóng trực tiếp thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng

Không phải hộp nhựa nào cũng chịu được nhiệt độ cao khi dùng trong lò vi sóng. Chỉ nên hâm nóng bằng hộp có ký hiệu phù hợp; tránh hộp dùng một lần, đã cũ, trầy xước hoặc biến dạng. Nếu không chắc chắn, nên chuyển thức ăn sang bát, đĩa thủy tinh chịu nhiệt hoặc đồ gốm sứ.

Không phải hộp đựng đồ ăn mang về nào cũng phù hợp để tái sử dụng nhiều lần, cấp đông hoặc chịu nhiệt.

Cất cả hộp thức ăn nóng dung tích lớn trực tiếp vào tủ lạnh

Không nên cho lượng lớn thức ăn còn nóng vào hộp sâu rồi đặt ngay trong tủ lạnh vì phần giữa có thể nguội chậm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Với canh, súp, món hầm… nên chia nhỏ vào hộp nông để nguội nhanh hơn và bảo quản sớm, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng.

Không ghi ngày bảo quản lên nắp hoặc thân hộp

Không nên chỉ dựa vào mùi, màu sắc hoặc trí nhớ để xác định thực phẩm còn an toàn hay không. Nên ghi ngày chế biến hoặc bảo quản trên hộp, ưu tiên dùng thực phẩm cất trước và loại bỏ những món không rõ thời gian bảo quản hoặc bảo quản không đúng cách.

Giữ nguyên rau xanh trong hộp nhựa nguyên bản của siêu thị

Hộp đóng gói rau xanh ở siêu thị không phải lúc nào cũng phù hợp để bảo quản lâu tại nhà. Hơi ẩm tích tụ có thể khiến rau nhanh mềm, úng và hư hỏng. Sau khi mua, nên loại bỏ phần dập, làm ráo rau và chuyển sang hộp phù hợp, tránh đậy kín khi rau còn quá ướt.

Chà rửa lòng hộp bằng búi sắt làm bong tróc bề mặt nhựa

Không nên dùng búi sắt hoặc dụng cụ quá cứng để cọ hộp nhựa vì dễ gây trầy xước, khiến hộp nhanh xuống cấp và khó vệ sinh, dễ nhiễm khuẩn. Nên ngâm hộp với nước và chất tẩy rửa phù hợp, sau đó dùng miếng bọt biển mềm để làm sạch. Nếu hộp bị nứt, biến dạng, đổi màu, trầy xước nhiều hoặc còn mùi khó loại bỏ, nên thay mới.