(VTC News) -

Trong nhịp sống bận rộn hiện đại, lò vi sóng đã trở thành trợ thủ đắc lực trong căn bếp của mọi gia đình, giúp chúng ta hâm nóng thức ăn nhanh chóng và tiện lợi. Cùng với đó, hộp nhựa cũng là vật dụng không thể thiếu để lưu trữ và mang theo thực phẩm.

Cho hộp nhựa đựng thức ăn vào lò vi sóng để hâm nóng là thói quen rất phổ biến, nhưng liệu có thực sự an toàn? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số loại nhựa khi bị đun nóng có thể giải phóng các hóa chất như phthalates, bisphenol A (BPA) vào thức ăn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, bao gồm rối loạn nội tiết tố, các vấn đề về sinh sản và nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Chính vì vậy, việc nắm vững cách dùng hộp nhựa an toàn trong lò vi sóng vô cùng cần thiết để bạn bảo vệ bản thân và những người thân yêu.

Hộp nhựa và lò vi sóng là bộ đôi tiện lợi trong căn bếp hiện đại, nhưng việc dùng hộp nhựa an toàn trong lò vi sóng đòi hỏi sự hiểu biết và cẩn trọng.

Phân biệt hộp nhựa an toàn với lò vi sóng

Điều đầu tiên và quan trọng nhất để sử dụng hộp nhựa an toàn trong lò vi sóng là bạn phải biết cách nhận diện loại hộp nhựa phù hợp. Không phải tất cả các loại nhựa đều được thiết kế để chịu nhiệt độ cao.

- Tìm ký hiệu "microwave safe" hoặc "lò vi sóng": Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất, các hộp nhựa có ký hiệu này (thường là hình lò vi sóng với các đường sóng hoặc ký hiệu an toàn cho lò vi sóng) đã được nhà sản xuất kiểm nghiệm và chứng nhận là an toàn khi dùng trong lò vi sóng ở một mức độ và thời gian nhất định.

- Kiểm tra mã tái chế (plastic resin code): Ký hiệu này thường là một số từ 1 đến 7 nằm trong hình tam giác mũi tên, ở dưới đáy hộp.

- Nhựa PP (Polypropylene): Đây là loại nhựa được khuyến nghị an toàn nhất để sử dụng trong lò vi sóng. PP có khả năng chịu nhiệt độ cao (điểm nóng chảy khoảng 160-170°C) và ít có khả năng thôi nhiễm hóa chất.

- Nhựa HDPE (High-Density Polyethylene): Khá an toàn và chịu nhiệt tốt nhưng không bằng PP. Có thể dùng trong lò vi sóng nếu được nhà sản xuất ghi rõ.

Các loại nhựa tuyệt đối tránh dùng cho lò vi sóng

- Nhựa (PET/PETE): Chai nước, nước ngọt. Nó không chịu nhiệt.

- Nhựa (PVC): Màng bọc thực phẩm, chai dầu ăn. Tuyệt đối không dùng nó trong lò vi sóng.

- Nhựa (PS - Polystyrene): Hộp xốp, cốc dùng một lần. Loại nhựa này rất dễ thôi nhiễm styrene (chất có thể gây ung thư) khi gặp nhiệt.

- Nhựa (Other/PC - Polycarbonate): Có thể chứa BPA. Trừ khi có nhãn "BPA-free" và "microwave-safe" rõ ràng, tốt nhất bạn nên tránh.

Việc nắm rõ ký hiệu nhựa an toàn lò vi sóng là kiến thức cơ bản để thực hiện cách dùng hộp nhựa an toàn trong lò vi sóng.

Nguyên tắc sử dụng hộp nhựa an toàn trong lò vi sóng

Ngay cả khi hộp nhựa có ký hiệu "microwave-safe", bạn vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Chỉ hâm nóng, không nấu chín: Hộp nhựa "microwave-safe" được thiết kế để chịu nhiệt khi hâm nóng thức ăn (thường là trong thời gian ngắn và nhiệt độ vừa phải), không phải để nấu chín hoàn toàn thực phẩm từ trạng thái sống. Thời gian nấu lâu và nhiệt độ cực cao có thể làm hỏng nhựa và tăng nguy cơ thôi nhiễm hóa chất. Hâm nóng thức ăn trong khoảng thời gian ngắn (ví dụ: 1-2 phút mỗi lần), kiểm tra và khuấy đều rồi hâm tiếp nếu cần.

- Tháo nắp hoặc hé nắp khi hâm nóng: Khi hâm nóng, hơi nước trong thức ăn sẽ bốc lên và tạo áp suất bên trong hộp. Nếu đậy kín nắp, áp suất có thể làm nắp bật ra đột ngột gây bỏng hoặc làm hộp nhựa bị biến dạng. Luôn tháo nắp ra hoàn toàn hoặc hé nắp một chút để hơi nước thoát ra ngoài.

- Tránh để thực phẩm dính dầu mỡ tiếp xúc trực tiếp với nhựa: Các hóa chất trong nhựa dễ dàng thôi nhiễm vào thực phẩm giàu chất béo hơn. Nếu hâm nóng thức ăn nhiều dầu mỡ (như thịt kho, món chiên xào), hãy đảm bảo có một lớp giấy nến hoặc khăn giấy ẩm lót giữa thực phẩm và hộp nhựa. Tốt nhất là chuyển sang bát sứ hoặc thủy tinh.

- Không dùng hộp nhựa đã cũ, trầy xước hoặc đổi màu: Đồ nhựa cũ, bị trầy xước là nơi trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn. Khi hâm nóng, các hóa chất từ nhựa cũng dễ dàng thôi nhiễm ra hơn. Thay thế ngay các hộp nhựa có dấu hiệu xuống cấp.

- Luôn làm nguội thực phẩm trước khi cho vào hộp nhựa để bảo quản: Đổ thức ăn nóng trực tiếp vào hộp nhựa có thể làm biến dạng hộp và tăng nguy cơ thôi nhiễm hóa chất.

Các vật liệu an toàn hơn nhựa khi dùng cho lò vi sóng

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tối đa, hãy cân nhắc sử dụng các vật liệu sau trong lò vi sóng.

- Thủy tinh chịu nhiệt: Là lựa chọn an toàn nhất, không phản ứng với thực phẩm, không thôi nhiễm hóa chất và dễ dàng vệ sinh.

- Sứ, gốm sứ: An toàn và giữ nhiệt tốt.

- Silicone thực phẩm: Các loại hộp, khuôn làm từ silicone cao cấp, có nhãn "food-grade" và "microwave-safe" cũng là lựa chọn tốt, nhẹ và dễ bảo quản.

Đây là những lựa chọn an toàn thay thế nhựa khi hâm nóng thức ăn.