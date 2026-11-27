(VTC News) -

Mùa đông, độ ẩm không khí giảm khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ. Tuy nhiên, không ít người lại chăm sóc da chưa đúng cách, vô tình khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, Trung tâm trị liệu chăm sóc da MDmedical, thời tiết hanh khô làm tăng nguy cơ mất nước qua da. Bên cạnh yếu tố môi trường, những thói quen sinh hoạt và chăm sóc da hằng ngày cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ ẩm, sức khỏe của làn da.

Những sai lầm khiến da xuống cấp trong mùa đông

Một trong những sai lầm thường gặp là lạm dụng kem dưỡng ẩm với suy nghĩ càng thoa nhiều, da càng mềm mịn. Thực tế, sử dụng quá nhiều sản phẩm, đặc biệt với làn da dầu, có thể khiến lỗ chân lông bị bít tắc, làm tăng nguy cơ nổi mụn và kích ứng.

Ở chiều ngược lại, nhiều người có làn da dầu lại bỏ qua bước dưỡng ẩm vì cho rằng da đã đủ độ ẩm tự nhiên. Tuy nhiên, da dầu vẫn có thể thiếu nước, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô. Khi hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, da có thể tăng tiết dầu, khiến tình trạng bóng nhờn và bít tắc lỗ chân lông thêm trầm trọng.

Thói quen rửa mặt bằng nước nóng cũng dễ khiến da khô hơn. Nước nóng làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ bề mặt da, khiến da trở nên căng rát, khô nứt và dễ kích ứng. Vì vậy, nên ưu tiên nước mát hoặc nước ấm vừa phải khi làm sạch da.

Một sai lầm khác là bỏ qua kem chống nắng vì nghĩ mùa đông ít nắng, trời thường âm u. Thực tế, tia cực tím vẫn hiện diện ngay cả khi trời nhiều mây, có thể gây tổn thương da, thúc đẩy quá trình lão hóa và làm tăng nguy cơ ung thư da. Việc sử dụng kem chống nắng phù hợp, kết hợp áo khoác, kính, khẩu trang và găng tay khi ra ngoài vẫn cần được duy trì.

Ngoài chăm sóc bên ngoài, uống ít nước cũng khiến làn da dễ mất đi vẻ căng mịn. Vào mùa lạnh, cảm giác khát thường giảm nên nhiều người không duy trì thói quen uống nước đều đặn. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, tình trạng mất nước có thể biểu hiện qua làn da khô, thiếu sức sống.

Ít vận động trong mùa đông cũng là thói quen không có lợi. Việc ngại ra ngoài, giảm tập luyện khiến cơ thể dễ trì trệ, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và vẻ tươi tắn của làn da.

Mùa đông hanh khô khiến da dễ mất nước, bong tróc, nứt nẻ. (Ảnh minh hoạ)

Cách chăm sóc da trong mùa hanh khô

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, chăm sóc da mùa đông không chỉ dừng lại ở việc sử dụng kem dưỡng ẩm mà cần chú ý đến cả chế độ sinh hoạt. Giữ ấm cơ thể bằng quần áo phù hợp giúp hạn chế tác động của thời tiết lạnh, đồng thời duy trì môi trường thuận lợi cho các hoạt động sinh lý bình thường của da.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tăng cường rau xanh và trái cây để bổ sung vitamin, khoáng chất và nước. Các loại quả như cam, bưởi, đu đủ, táo, chuối cùng rau cải, súp lơ, cà rốt, su hào là những thực phẩm có thể bổ sung vào thực đơn mùa đông.

Người dân cũng nên uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi cảm thấy khát mới bổ sung. Có thể sử dụng trà gừng hoặc đồ uống ấm để tạo cảm giác dễ chịu trong thời tiết lạnh, nhưng không nên xem đây là nguồn thay thế hoàn toàn cho nước lọc.

Đặc biệt, cần duy trì vận động và tập luyện thể dục phù hợp để nâng cao sức khỏe. Với việc chăm sóc da bên ngoài, nên lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với từng loại da, tránh sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc và duy trì thói quen chống nắng ngay cả trong những ngày trời âm u.

Một làn da khỏe mạnh trong mùa đông không phụ thuộc vào việc sử dụng thật nhiều mỹ phẩm mà bắt đầu từ những thói quen chăm sóc đúng cách, đều đặn mỗi ngày.