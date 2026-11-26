(VTC News) -

Chất béo là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn, giúp cung cấp năng lượng, hỗ trợ hấp thu vitamin và tham gia cấu tạo tế bào. Tuy nhiên, dầu thực vật và mỡ động vật có thành phần axit béo khác nhau, từ đó tạo ra những tác động không giống nhau với sức khỏe.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, mỗi gam chất béo cung cấp khoảng 9 kcal, đồng thời giúp cơ thể hấp thu các vitamin A, D, E, K và cung cấp những axit béo thiết yếu như omega 3, omega 6. Vì vậy, loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ khỏi khẩu phần không phải lựa chọn có lợi.

Ngược lại, ăn quá nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Mỡ lợn và dầu thực vật khác nhau thế nào?

Xét về thành phần, chất béo trong thực phẩm gồm chất béo không bão hòa đơn, không bão hòa đa, bão hòa và chất béo chuyển hóa. Trong đó, chất béo không bão hòa có nhiều trong dầu ô liu, dầu cải, dầu đậu nành, quả bơ, các loại hạt và cá béo. Đây là nhóm chất béo được khuyến khích sử dụng để thay thế một phần chất béo bão hòa.

Mỡ lợn chứa cả chất béo bão hòa và không bão hòa, trong đó chất béo không bão hòa đơn chiếm tỷ lệ đáng kể. Loại mỡ này tạo hương vị đặc trưng cho món ăn, nhưng vẫn có lượng chất béo bão hòa tương đối cao so với nhiều loại dầu thực vật thông dụng. Ăn quá nhiều có thể làm tăng cholesterol xấu, góp phần gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Trong khi đó, dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu cải thường giàu axit béo không bão hòa hơn mỡ lợn. Một số loại còn cung cấp vitamin E, vitamin K. Thay thế một phần mỡ động vật bằng những loại dầu này có thể giúp giảm lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần.

Tuy nhiên, không phải dầu thực vật nào cũng giống nhau. Dầu dừa và dầu cọ có tỷ lệ chất béo bão hòa cao hơn nhiều loại dầu khác. Những loại dầu giàu axit béo không bão hòa đa cũng dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao, ánh sáng và không khí.

Đáng lưu ý, chất béo chuyển hóa thường có trong một số thực phẩm chế biến công nghiệp, bánh nướng và đồ chiên rán. Loại chất béo này làm tăng cholesterol xấu, đồng thời giảm cholesterol tốt, gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch.

Mỡ lợn chứa cả chất béo bão hòa và không bão hòa. (Ảnh minh hoạ)

Nên ăn dầu thực vật hay mỡ động vật?

Theo khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay, người trưởng thành nên ưu tiên chất béo không bão hòa, hạn chế chất béo bão hòa và tránh chất béo chuyển hóa công nghiệp. Điều này không có nghĩa phải loại bỏ hoàn toàn mỡ lợn, nhưng dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa thường là lựa chọn phù hợp hơn để sử dụng hằng ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chất béo bão hòa không nên vượt quá 10% tổng năng lượng khẩu phần mỗi ngày, chất béo chuyển hóa không vượt quá 1%. Với chế độ ăn 2.000 kcal, lượng chất béo bão hòa nên dưới 22 g mỗi ngày.

Không có tỷ lệ cố định giữa mỡ động vật và dầu thực vật phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu chất béo phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, mức độ vận động và bệnh lý nền. Vì vậy, không nên áp dụng máy móc các tỷ lệ mỡ và dầu theo từng nhóm tuổi nếu không có căn cứ dinh dưỡng cụ thể.

Người có cholesterol máu cao, thừa cân, béo phì hoặc mắc bệnh tim mạch càng cần chú ý hạn chế mỡ động vật, thịt nhiều mỡ và thực phẩm chiên rán. Thay vào đó, nên đa dạng nguồn chất béo từ dầu thực vật, cá, các loại hạt và quả bơ.

Dùng dầu ăn, mỡ lợn thế nào để không gây hại?

Bên cạnh lựa chọn loại chất béo, cách chế biến cũng ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Dầu ăn khi bị đun nóng quá mức, đặc biệt đến khi bốc khói, có thể bị phân hủy và tạo ra các sản phẩm oxy hóa không có lợi cho sức khỏe.

Khi nấu ăn, nên chọn loại dầu phù hợp với nhiệt độ chế biến, tránh đun quá nóng và không sử dụng dầu mỡ đã chiên đi chiên lại nhiều lần. Nếu dầu đổi màu, có mùi lạ, xuất hiện nhiều bọt hoặc trở nên đặc bất thường, cần loại bỏ thay vì tiếp tục sử dụng.

Dầu ăn cũng nên được bảo quản trong chai kín, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Mua lượng vừa phải và sử dụng trong thời gian phù hợp giúp hạn chế tình trạng dầu bị biến chất.

Điều quan trọng không phải là tuyệt đối chọn dầu thực vật hay loại bỏ mỡ động vật, mà là sử dụng chất béo đúng lượng, ưu tiên nguồn chất béo có lợi và duy trì chế độ ăn cân đối.