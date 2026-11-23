(VTC News) -

Ròng rã nhiều năm qua, căn phòng trọ tạm bợ bên cạnh Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị Nguyễn Thị Mến (sinh năm 1988, quê Lâm Đồng) và cậu con trai út.

Bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng (sinh năm 2017) sinh ra lành lặn, khoẻ mạnh như bao đứa khác. Năm Thắng lên 3 tuổi, chị Mến nhận thấy con trai có biểu hiện yếu chân, đi lại ngày càng khó khăn. Ban đầu, chị không nghĩ tình trạng của con lại nghiêm trọng đến vậy. Đưa bé đi thăm khám, vợ chồng chị Mến chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán Thắng có khối u não ác tính kích thước lớn.

“Khoảnh khắc đó, mọi thứ quanh tôi như sụp đổ. Tôi sinh bé ra khoẻ mạnh, lành lặn, tại sao căn bệnh quái ác lại ập đến như vậy. Tôi thương con, càng thương tôi càng dằn vặt, trách móc bản thân”, chị Mến nhớ lại khoảnh khắc đau lòng 6 năm trước.

Thuận Thắng điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Từ ngày con mắc bệnh, cuộc sống của gia đình chị Mến đảo lộn. Anh Nguyễn Hoàng Trường (sinh năm 1986), chồng chị, ở quê làm công việc giao hàng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con. Còn chị Mến phải ở lại TP.HCM, thuê phòng trọ gần bệnh viện để túc trực chăm sóc Thắng. Những lúc có thể sắp xếp thời gian, chị tranh thủ bán đồ ăn vặt để kiếm thêm thu nhập, phụ chồng gánh vác chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho con.

Từ đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi, Thắng bắt đầu hành trình dài ngày trong bệnh viện. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) phẫu thuật. Sau ca mổ, Thắng gặp biến chứng, để lại nhiều di chứng thần kinh. Hành trình chữa bệnh tiếp tục với những đợt hóa trị, xạ trị. Có thời điểm, trong giai đoạn dịch COVID-19, gia đình đưa bé ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Nhiều năm trôi qua, tuổi thơ của Thắng gắn với bệnh viện, những lần thăm khám và các buổi tập phục hồi chức năng. Căn bệnh khiến em không thể đi lại, nói chuyện bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa.

“Nhìn những đứa trẻ khác có thể ríu rít kể với cha mẹ chuyện ở lớp, đòi món đồ chơi mình thích, nũng nịu khi muốn được chiều chuộng nhưng với Thắng đó là điều rất xa xỉ. Những lúc con thích món đồ chơi hay muốn ăn món ăn nào đó con cũng rất cố gắng gọi mẹ nhưng không thể bật thành tiếng trọn vẹn”, chị Mến nghẹn ngào nhìn cậu con trai đang mân mê chiếc xe đồ chơi được nhà hảo tâm tặng.

Thắng tiếp tục được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Chị Mến cho biết, dù sức khỏe của con còn nhiều hạn chế, gia đình vẫn nhận thấy một số chuyển biến tích cực. Khuôn mặt em có phần cân đối hơn, tình trạng mắt lệch và teo cơ cũng có dấu hiệu cải thiện. Mỗi thay đổi nhỏ ấy đều khiến người mẹ thêm hy vọng, bởi chị hiểu con đã phải trải qua biết bao đau đớn mới có được.

Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ 2 của Thắng và mẹ.

Để duy trì việc điều trị và phục hồi chức năng cho Thắng, gia đình phải đối mặt với gánh nặng kinh tế ngày càng lớn. Theo chị Mến, tổng chi phí chữa bệnh cho con từ trước đến nay ước tính khoảng 500-600 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều khoản chi phát sinh hằng ngày vẫn là nỗi lo thường trực.

Đáng kể nhất là chi phí tập vật lý trị liệu, châm cứu cho bé. Mỗi ngày, gia đình phải dành hơn 200.000 đồng cho việc tập luyện, khoản tiền không được bảo hiểm y tế chi trả. Với một gia đình vốn đã khó khăn, số tiền ấy trở thành áp lực lớn khi việc điều trị và phục hồi của Thắng cần được duy trì lâu dài.

Những khoản tiền dành dụm ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt sau nhiều năm chạy chữa. Để có tiền tiếp tục điều trị cho cháu, bà nội của Thắng phải thế chấp căn nhà, vay 150 triệu đồng. Gia đình cũng mang thêm những khoản nợ khác, trong khi hành trình chữa bệnh của em vẫn chưa biết khi nào mới có thể khép lại.

Dẫu vậy, vợ chồng chị Mến chưa từng muốn buông tay. Anh Trường vẫn ngày ngày làm việc ở quê, chắt chiu từng khoản thu nhập gửi lên cho vợ con. Chị Mến cũng cố gắng xoay xở mọi cách để vừa chăm con, vừa kiếm thêm tiền. Với họ, chỉ cần Thắng còn cơ hội điều trị, còn có thể tiến triển tốt hơn, thì dù vất vả đến đâu cũng phải cố gắng.

Điều người mẹ mong mỏi sau những năm tháng đưa con đi khắp các bệnh viện không phải điều gì lớn lao. Chị chỉ ước một ngày Thắng có thể tự đứng lên, bước đi trên chính đôi chân của mình. Chị muốn được nhìn con chạy nhảy, vui chơi, được nghe con gọi mẹ, được thấy con có những niềm vui bình dị mà bao đứa trẻ khác vẫn có mỗi ngày.

“Tôi chỉ mong con mạnh khoẻ, kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Phía trước còn cả hành trình dài, các khoản chi phí ngày càng chồng chất, vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng hết sức, cho con tập vật lý trị liệu, thăm khám đều đặn”, chị Mến nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận gia đình chị Mến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo ông Hải, chồng chị phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, còn chị ở TP.HCM túc trực chăm sóc con trai đang điều trị bệnh. Địa phương có nắm bắt hoàn cảnh và quan tâm hỗ trợ gia đình thông qua các chương trình an sinh xã hội. Hiện gia đình chị Mến nhận khoản hỗ trợ thường xuyên hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.

“Tuy nhiên, số tiền này chỉ giúp san sẻ một phần khó khăn, bởi chi phí điều trị cho bé Thắng kéo dài và rất tốn kém. Hy vọng có thêm các nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ để bé Thắng có điều kiện tiếp tục chữa bệnh và nuôi hy vọng một ngày có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình”, ông Hải cho biết.