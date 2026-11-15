5000 VĐV dự giải chạy miễn phí tại Ninh Bình

(VTC News) -

Trước ngày thi đấu chính thức, Expo Day diễn ra ngày 14/11 tại Sân vận động Phủ Lý đã tạo nên không khí sôi động với hoạt động check-in, nhận BIB và Racekit dành cho các vận động viên. Bộ Racekit với áo chạy và túi mang dấu ấn riêng của giải, truyền tải tinh thần “Raise Green Up” ngay từ những bước chuẩn bị đầu tiên.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm như tô tượng, giao lưu văn nghệ và đặc biệt là chương trình “Đổi nhựa lấy quà” tại gian hàng ESG đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia.

5000 vận động viên tham dự giải.

Đáng chú ý, có vận động viên mang tới hơn 1.000 chai nhựa đã qua sử dụng để đổi lấy những món quà thiết thực được sản xuất từ vật liệu tái chế. Không chỉ là hoạt động khởi động trước ngày chạy, Expo Day còn trở thành không gian để các vận động viên, gia đình và cộng đồng địa phương cùng giao lưu, trải nghiệm và trực tiếp tham gia vào những hành động bảo vệ môi trường.

Trong ngày thi đấu 15/11, 5000 vận động viên đã cùng hội tụ tại Phủ Lý, tạo nên bầu không khí thể thao hào hứng trên các cung đường. Các cự ly 5km, 10km và Family Run mang đến những lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng, từ những người mới bắt đầu chạy bộ, các vận động viên có kinh nghiệm đến những gia đình muốn cùng nhau trải nghiệm hoạt động thể chất.

Một trong những giá trị nổi bật của YIC Phủ Lý Green Race là khả năng đưa thể thao đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Trên đường chạy, các vận động viên ở nhiều độ tuổi, ngành nghề và trình độ khác nhau cùng chia sẻ niềm vui vận động, tinh thần chinh phục thử thách và sự cổ vũ dành cho nhau. Đặc biệt, cự ly Family Run tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng tham gia, khuyến khích trẻ em hình thành thói quen vận động và xây dựng lối sống lành mạnh từ sớm.

Các vận động viên dự giải hoàn toàn được miễn phí.

Không dừng lại ở những giá trị thể thao, tinh thần “Raise Green Up” còn được thể hiện xuyên suốt trong các hoạt động của giải. Thông qua chương trình đổi nhựa lấy quà, các vật phẩm thân thiện với môi trường và những trải nghiệm giáo dục về bảo vệ môi trường, Ban tổ chức mong muốn biến thông điệp sống xanh thành những hành động cụ thể. Mỗi chai nhựa được thu gom, mỗi vật phẩm được tái sử dụng và mỗi thói quen tích cực được hình thành đều góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng.

YIC Phủ Lý Green Race được tổ chức hoàn toàn miễn phí, tạo cơ hội để đông đảo người dân, người lao động, các gia đình và những người yêu thích chạy bộ cùng tham gia. Qua mỗi mùa giải, sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao tại địa phương mà còn từng bước trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng cư dân Phủ Lý.