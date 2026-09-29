(VTC News) -

Tại Việt Nam, hàng ngàn trẻ em sinh ra mỗi năm phải đối mặt với căn bệnh tim bẩm sinh. Chi phí điều trị đắt đỏ trở thành rào cản lớn, vượt quá khả năng tài chính của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bắt đầu năm 2013, giải chạy Run For The Heart - Chạy Vì Trái Tim đã chính thức khởi nguồn hành trình sẻ chia. Không chỉ là một giải chạy bộ dành cho cộng đồng, mà còn trở thành cầu nối của những tấm lòng nhân ái, thắp sáng hy vọng và trao cơ hội hồi sinh cho các em.

Toàn bộ nguồn kinh phí quyên góp được từ giải chạy sẽ được chuyển trực tiếp tới quỹ Nhịp Tim Việt Nam để tài trợ chi phí mổ tim, mang lại những nhịp đập khỏe mạnh cho bé thơ.

Khởi động giải chạy Vì trái tim 2026.

Trải qua 11 mùa giải tổ chức thành công, chương trình đã huy động được số tiền lên tới hơn 51 tỷ đồng, hỗ trợ phẫu thuật tim thành công cho hàng nghìn trẻ em. Riêng trong năm 2025, giải chạy quyên góp được hơn 7 tỷ đồng, mang lại cơ hội điều trị quý giá cho 140 em trên khắp cả nước.

Bước sang mùa thứ 12 với thông điệp “Triệu Nhịp Đập Từ Vạn Bước Chân”, Ban Tổ chức tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái rộng rãi trong cộng đồng. Giải chạy dự kiến diễn ra vào ngày 6/12/2026 tại công viên Yên Sở, thu hút sự tham gia của hàng nghìn vận động viên.

Đại diện Gamuda Land Việt Nam, ông James Lai Siaw Pin - Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam đã có phần chia sẻ:

“Giá trị thực sự của Chạy Vì Trái Tim không chỉ được đo đếm bằng số lượng người tham gia chạy, mà còn ở hàng ngàn cuộc đời trẻ thơ đã được trao cơ hội thứ hai - cơ hội để lớn khôn, để ước mơ và phát triển trọn vẹn. Đó chính là những trái tim tương lai của đất nước. Tại Gamuda Land, chúng tôi không chỉ kiến tạo các khu đô thị, mà còn nỗ lực xây dựng những cộng đồng vững mạnh - đặc biệt là dành cho những em nhỏ đang cần sự chung tay của chúng ta nhất.”