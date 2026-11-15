Đinh Quang Nghị vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026

(VTC News) -

Tiền Phong Golf Championship 2026 là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt 10 năm của Tiền Phong Golf Championship. Với 240 golfer tham dự, giải đạt quy mô kỷ lục số lượng và lần đầu tổ chức trên cả hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club.

Vận động viên Đinh Quang Nghị.

Sân Canyon Course vừa đi vào vận hành từ ngày 10/10, hoàn thiện tổ hợp sân 36 hố của Tập đoàn BRG giữa địa hình núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình, tạo thêm thử thách và trải nghiệm cho các golfer.

Sau ngày tranh tài hấp dẫn, vượt qua hơn 200 đối thủ, Đinh Quang Nghị khép lại vòng đấu với tổng điểm 74 gậy (+2) để trở thành nhà tân vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026.

Quang Nghị khởi đầu vòng đấu với bogey ở hố 2, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp bằng hai birdie liên tiếp tại hố 3 và 4. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục mắc bogey ở hố 6 và 9, khép lại chín hố đầu với 37 gậy.

Ở chín hố sau, Quang Nghị ghi birdie tại hố 16, xen giữa hai bogey ở hố 14 và 17. Cú đánh giữ par ở hố 18 giúp anh hoàn tất vòng đấu với tổng điểm 74 gậy (+2), qua đó đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2026.

Chiếc cúp của Quang Nghị nối dài bảng vàng nhà vô địch đã được viết nên qua nhiều thế hệ golfer. Từ Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long đến Nguyễn Anh Minh, người từng đăng quang hai năm liên tiếp 2021 và 2022, rồi Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Trọng Hoàng, giải đấu ghi dấu bước trưởng thành của nhiều gương mặt golf Việt Nam.

Ở bảng Tài năng trẻ, golfer Nguyễn Khánh Linh, VĐV đội tuyển quốc gia, đã được xướng tên ở ngôi vị Nhất bảng.

“Hôm nay, nhìn lại một thập kỷ qua, chúng tôi tự hào khi Tiền Phong Golf Championship không chỉ khẳng định vị trí trong đời sống làng golf Việt Nam, mà còn vượt lên khuôn khổ một giải đấu thể thao, trở thành nơi kết nối những tấm lòng, lan tỏa trách nhiệm và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam chia sẻ..