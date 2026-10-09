16 nhà khoa học VinUni trong top ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

(VTC News) -

Theo bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do nhóm nghiên cứu của GS John Ioannidis, Đại học Stanford (Mỹ), công bố ngày 7/10, Trường Đại học VinUni có 16 nhà khoa học được ghi nhận ở danh sách thành tựu trọn đời.

Đây là cơ sở có số lượng nhà khoa học góp mặt nhiều nhất trong số 44 đơn vị nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam được thống kê. Xếp sau VinUni là Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 14 người, Trường Đại học Duy Tân có 13 người, Đại học Quốc gia Hà Nội có 7 người và Đại học Bách khoa Hà Nội có 6 người.

GS David R. Bangsberg. (Ảnh: VinUni)

Trong danh sách của VinUni, GS David R. Bangsberg có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.981 thế giới theo dữ liệu được cung cấp.

Các nhà khoa học khác có thứ hạng cao gồm GS Nguyễn Minh Thọ (20.790), GS Nguyễn Xuân Hùng (21.992), GS Đỗ Ngọc Minh (22.640), GS Pranee Liamputtong (36.482) và GS Laurent El Ghaoui (39.168).

Những người tiếp theo trong danh sách gồm Timothy J. Craig (40.401), Maurizio Trevisan (67.910), Chun Yang Yin (87.248), D. Poddighe (122.258), Andrew W. Taylor-Robinson (138.836), Xavier J. Capdevila (171.392), Saeid Sanei (232.910), Nguyễn Thanh Liêm (250.760), Zengchang Qin (342.450) và Thomas J. Parsons (372.020).

GS Đỗ Ngọc Minh.

Bảng xếp hạng thường được gọi là danh sách “Top 2% nhà khoa học thế giới”, xây dựng dựa trên dữ liệu khoa học Scopus. Phương pháp đánh giá sử dụng các chỉ số trích dẫn, gồm chỉ số h, chỉ số hm và vai trò tác giả trong các công trình nghiên cứu.

Kết quả được chia thành hai danh sách, phản ánh mức độ ảnh hưởng trong một năm và thành tựu trong toàn bộ sự nghiệp nghiên cứu. Danh sách thành tựu trọn đời đánh giá ảnh hưởng tích lũy của các công trình khoa học, không đồng nghĩa với việc xếp hạng chất lượng đào tạo hay tổng thể năng lực nghiên cứu của một trường đại học.

Năm 2026, Việt Nam có 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo góp mặt trong danh sách thành tựu trọn đời. Các nhà khoa học có địa chỉ nghiên cứu tại Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y học, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, vật liệu, tài chính và kỹ thuật công nghệ.

Trong nhóm có thứ hạng cao tại Việt Nam còn có GS.TS Trần Xuân Bách và GS.TSKH Nguyễn Đình Đức của Đại học Quốc gia Hà Nội, lần lượt đứng thứ 22.065 và 27.065 thế giới theo thông tin tổng hợp ban đầu.

Danh sách Top 2% được công bố định kỳ, là một nguồn tham khảo về mức độ ảnh hưởng học thuật thông qua dữ liệu trích dẫn, đồng thời phản ánh sự hiện diện của các nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế.