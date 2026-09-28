Câu chuyện truyền cảm hứng và khát vọng 'VinUni - nơi khởi nguồn tương lai'

(VTC News) -

Cảm giác “thuộc về” từ một cuộc ghé chơi tình cờ

Mới đây, trên sân khấu lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Trường đại học VinUni, Zhanarys Nurlanuly Mukan, người Kazakhstan - đại diện tân sinh viên khóa 7 đã bắt đầu bài phát biểu bằng câu chuyện “cảm giác hồi hộp đặc biệt” của mình biến mất nhanh như thế nào trong những ngày đầu bước chân vào Trường đại học VinUni.

Nam sinh đến từ đất nước thảo nguyên vùng Trung Á ấy kể, trước khi chính thức nhập học tại VinUni (đầu tháng 9) anh từng tham gia chương trình Khám phá VIDI hồi tháng 7. Vì vậy, anh không quá bỡ ngỡ, nhưng vẫn sẵn sàng tâm thế cho giai đoạn “tiền hoà nhập” như lẽ ra phải có. Nhưng chưa kịp cảm nhận được sự “lạc lõng” thì anh nhận ra mình vừa trải qua một buổi tối vui đã đời sau khi tình cờ ghé vào một gian phòng - nơi các sinh viên Việt Nam đang chơi bài UNO.

Zhanarys Nurlanuly Mukan, tân sinh viên đến từ Kazakhstan, đại diện Khóa 7 chia sẻ câu chuyện về cảm giác “thuộc về” VinUni ngay từ những ngày đầu tiên.

Chỉ định ghé qua vì tò mò, nhưng rồi ở lại chơi, trò chuyện với nhau cả buổi. “Ở một khoảnh khắc nào đó trong buổi tối ấy, tôi không còn cảm thấy mình là một vị khách nữa. Tôi nhận ra mình thực sự thuộc về nơi này. Cảm giác đó chưa bao giờ rời đi”, Zhanarys nói.

Zhanarys chỉ là một trong số 51 sinh viên quốc tế gia nhập VinUni năm nay. Nhờ hồ sơ học thuật nổi bật (mà thành tích cao nhất là huy chương bạc kỳ thi Olympic quốc gia môn sinh của Kazakhstan khi còn là học sinh lớp 10), anh được VinUni cấp học bổng 100% để theo học chương trình cử nhân khoa học dữ liệu.

Theo TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH VinUni, khóa 7 là không chỉ là khóa tuyển được tỉ lệ sinh viên quốc tế cao nhất (7%) mà còn là khóa có chất lượng hồ sơ cao nhất trong lịch sử tuyển sinh của nhà trường. Điểm SAT trung bình toàn khóa đạt mức 1.489, nghĩa là tân sinh viên của nhà trường đều là những em thuộc nhóm 3% những học sinh có điểm SAT cao nhất trên toàn thế giới.

Cựu sinh viên Nguyễn Thị Châu Anh, Khóa 2 VinUni, chia sẻ hành trình cùng đồng đội đưa các giải pháp di chuyển xanh của Việt Nam đến thị trường Philippines.

Cùng nhau tạo ra tương lai

Nếu như Zhanarys là đại diện cho hiện tại và tương lai của VinUni thì Nguyễn Thị Châu Anh (cựu sinh viên khóa 2, hiện nay là người phụ trách quản lý đầu tư và quan hệ đối ngoại tại Vingroup Philippines) xuất hiện tại lễ khai giảng như một minh chứng thực chiến đầy thuyết phục. Vừa trở về trên chuyến bay sớm từ Manila, Châu Anh “truyền lửa” cho đàn em bằng những trải nghiệm chân thực khi cùng đồng đội đưa các giải pháp di chuyển xanh của Việt Nam sang chinh phục thị trường Philippines:

“Trong suốt một năm qua ở Philippines, một sự thay đổi kỳ diệu đã diễn ra. Đó là sự chuyển biến từ việc nghe người dân địa phương nói “I go taxi” (tôi đi taxi) sang “Let’s GSM” (hãy đi GSM). Đó là sự chuyển biến từ câu hỏi hoài nghi: “Việt Nam có làm được không?” sang câu trả lời đầy tự hào: “Có, vì bạn là người Việt Nam!”. Nhưng việc xây dựng niềm tin đó không xảy ra chỉ sau một đêm. Nó đòi hỏi cả một tập thể phải học cách chấp nhận rủi ro lớn, mắc sai lầm và liên tục sửa chữa chúng”.

Không chỉ là những câu chuyện thực tiễn của cựu sinh viên về tinh thần dấn thân, những nội dung được chia sẻ trong lễ khai giảng tiếp tục mở ra những góc nhìn tầm vóc hơn về tương lai của giáo dục đại học. GS Tan Yap-Peng, Hiệu trưởng Trường đại học VinUni chuyển đến toàn thể sinh viên một thách thức: “Khi AI khiến tri thức trở nên dồi dào, tức thời và gần như miễn phí, vai trò cốt lõi của đại học là gì?”.

Theo GS Tan, việc ghi nhớ kiến thức không còn là thước đo năng lực, bởi AI có thể tạo ra đáp án một cách dễ dàng. Điều quan trọng hơn cả đối với sinh viên lúc này là năng lực đặt câu hỏi: Vấn đề nào đáng giải quyết? Bằng chứng nào đáng tin cậy? Cần làm gì tiếp theo? “Hãy sử dụng AI để mở rộng tư duy, chứ không phải để AI tư duy thay mình. Sự trăn trở trong tư duy không phải là rào cản cần né tránh, mà chính là cách bạn trưởng thành”, GS Tan nói.

Còn TS Lê Mai Lan truyền đi thông điệp: “Tương lai không phải là điều chúng ta ngồi chờ đợi. Tương lai là điều chúng ta cùng nhau tạo ra”.

TS Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, công bố slogan mới “Where the Future Rises - Nơi khởi nguồn tương lai” tại Lễ Khai giảng năm học 2026-2027.

“Nơi khởi nguồn tương lai” và triết lý “học để làm người”

Một điểm nhấn quan trọng của lễ khai giảng là khoảnh khắc TS Lê Mai Lan chính thức công bố slogan mới của nhà trường: “VinUni - Where the Future Rises” (Nơi khởi nguồn tương lai).

Đây là lễ khai giảng đầu tiên của VinUni kể từ khi Thủ tướng ban hành Quyết định 1612/QĐ-TTg, giao nhiệm vụ cho VinUni phấn đấu lọt vào Top 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030 và Top 100 thế giới vào năm 2035. Một sự trùng hợp ý nghĩa, năm 2030 cũng chính là thời điểm 700 tân sinh viên khóa 7 tốt nghiệp.

Vì vậy, từ năm học này, VinUni chính thức nhận lãnh sứ mệnh trở thành nơi sinh ra các ý tưởng mới, công trình nghiên cứu, dự án khởi nghiệp và phát minh có khả năng tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội mà Chính phủ giao phó. Để thực hiện khát vọng đó, nhà trường cam kết 4 hướng hành động quyết liệt: nâng chuẩn thu hút nhân tài toàn cầu, triển khai giáo dục dựa trên thách thức toàn trường, trang bị năng lực AI cho 100% sinh viên và nuôi dưỡng những phẩm chất con người.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ sự tâm đắc với quan điểm nuôi dưỡng những phẩm chất làm nên giá trị riêng có của con người (Human Ingenuity). Bà nhấn mạnh, dù AI có thể làm việc nhanh hơn hay thông minh hơn, điều khiến con người giữ nguyên giá trị độc bản chính là: trí tưởng tượng, tiêu chuẩn cao, khả năng phán đoán, và trên hết là nhân tính, sự thấu cảm cùng trách nhiệm với cộng đồng.

TS Lê Mai Lan nói: “Thấu cảm (Empathy) là giá trị đầu tiên trong hệ giá trị EXCEL của VinUni. Thấu cảm để khiêm nhường học hỏi, biết ơn và tự hào về cội nguồn dân tộc. Các em đến VinUni không chỉ học để biết, học để làm, mà điều quan trọng nhất là học để làm người”.