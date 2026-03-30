10 giờ truy xét 2 kẻ côn đồ, hành hung nam thanh niên dã man sau va chạm giao thông

Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội bắt 2 đối tượng liên quan vụ hành hung một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang.

Danh tính 2 kẻ này là Giáp Đức Sơn (SN 1980; trú tại xã Lạng Giang, Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986; trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội).

Theo Công an TP Hà Nội, vụ hành hung manh động xảy ra trên phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa gây bức xúc dư luận, đặt ra cảnh báo về hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và tổ chức truy xét khẩn trương, lực lượng Công an Thủ đô nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng chỉ sau 10 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo.

Đối tượng Giáp Đức Sơn và Nguyễn Minh Đức

Ngay khi nhận thông tin báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an phường Yên Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu tập trung lực lượng, tổ chức rà soát, truy xét đến cùng, nhanh chóng xác định, bắt giữ các đối tượng, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa, đã trực tiếp chỉ huy lực lượng điều tra. Tuy nhiên, quá trình xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn khi người bị hại và các nhân chứng cung cấp rất ít thông tin, khiến việc nhận diện đối tượng gần như phải bắt đầu từ những dữ liệu rời rạc.

Không bỏ lọt bất kỳ manh mối nào, các trinh sát kiên trì dựng lại toàn bộ diễn biến vụ việc, rà soát địa bàn, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết đối tượng. Từng bước, các mối liên hệ được làm rõ, phạm vi truy xét được thu hẹp, qua đó xác định các nghi phạm liên quan.

Nam thanh niên bị hành hung giữa phố.

Chỉ sau 10 giờ điều tra truy xét liên tục, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe ở phường Từ Liêm. Trong đó, Giáp Đức Sơn có 3 tiền án, thể hiện bản chất côn đồ, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng bạo lực.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông nhưng nhanh chóng bị đẩy lên thành hành vi bạo lực nguy hiểm. Diễn biến này cho thấy sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, bất chấp hậu quả, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác và trật tự an toàn xã hội.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, giữ bình tĩnh, kiềm chế hành vi, không để những va chạm nhỏ dẫn tới vi phạm pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, manh động sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Khoảng 23h15 ngày 28/3, anh M. (SN 2007; trú tại Quảng Ninh) lái xe máy đi trên đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30M-627.57. Sau đó, xe ô tô đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang, ép xe máy của anh M. vào vỉa hè. Các đối tượng xuống xe dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào nam thanh niên. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.