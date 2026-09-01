Ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945

(VTC News) -

Mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi nhất. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, dưới bầu trời thu rực nắng của ngày mùng 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Lâm thời trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, chính thức tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Vượt qua giới hạn của một văn kiện chính trị mang tính thời điểm, bản Tuyên ngôn Độc lập dung chứa những giá trị tư tưởng, pháp lý và nhân văn vô cùng sâu sắc. Dưới lăng kính của lịch sử, chính trị học và luật pháp quốc tế, đây là một kiệt tác bộc lộ tầm nhìn vĩ mô của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đúc kết ý chí quật cường của một dân tộc kiên quyết rũ bùn đứng dậy.

Ý nghĩa của bản Tuyên ngôn có thể được giải mã qua những khía sau đây.

Chấm dứt đêm trường bị đô hộ, khai sinh kỷ nguyên độc lập

Ý nghĩa vĩ đại đầu tiên và trực tiếp nhất của bản Tuyên ngôn Độc lập là việc chính thức tuyên bố chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, đập tan gông xiềng 5 năm của phát xít Nhật, và xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đanh thép tuyên bố: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”.

Lời tuyên bố ấy là bản khai sinh ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á, một nhà nước công nông binh được thiết lập, đưa người dân Việt Nam trở thành những người chủ thực sự của đất nước và vận mệnh của chính mình.

Bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng công bố với quốc dân, đồng bào và toàn thế giới ngày 2/9/1945.

Nâng tầm quyền con người lên quyền dân tộc

Dưới góc độ triết học chính trị, tư tưởng thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập nằm ở nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông” và một bước phát triển nhảy vọt về tư duy nhân quyền.

Mở đầu bản Tuyên ngôn, Người trích dẫn hai văn kiện lịch sử lừng danh của nhân loại, đó là Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 của Cách mạng Pháp. Bằng việc khẳng định “tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng chính lý tưởng cốt lõi của phương Tây để soi rọi và lên án hành vi xâm lược, chà đạp nhân quyền của thực dân Pháp tại Đông Dương.

Tuy nhiên, sự vĩ đại không chỉ dừng lại ở việc trích dẫn. Từ quyền bình đẳng của cá nhân con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện một phép suy luận logic xuất sắc, mở rộng và nâng tầm thành quyền bình đẳng của tất cả các dân tộc trên thế giới: “Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là, tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

Đây là một cống hiến vĩ đại của Người vào kho tàng tư tưởng nhân loại. Lần đầu tiên trên thế giới, quyền dân tộc tự quyết được gắn liền không thể tách rời với quyền cơ bản của con người, tạo ra nền tảng đạo đức và pháp lý không thể bác bỏ cho các phong trào giải phóng dân tộc.

Cơ sở pháp lý định vị chủ quyền trên trường quốc tế

Vào cuối năm 1945, bối cảnh địa chính trị thế giới vô cùng phức tạp. Dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật Bản, các lực lượng đồng minh (Anh, Tưởng Giới Thạch) chuẩn bị tiến vào Đông Dương, mở đường cho dã tâm quay lại tái chiếm Việt Nam của thực dân Pháp. Pháp khi ấy rêu rao luận điệu bảo hộ Đông Dương để hợp thức hóa sự trở lại của mình.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bản Tuyên ngôn Độc lập chính là một lá chắn pháp lý vững chắc, ngăn chặn từ xa những mưu toan luật pháp quốc tế của kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng những dẫn chứng lịch sử xác đáng: “Sự thật là mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì Nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”.

Bằng lập luận sắc bén này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tước bỏ hoàn toàn mọi tư cách pháp lý của Pháp tại Việt Nam, đồng thời đặt các nước đồng minh trước thực tế lịch sử và pháp lý không thể đảo ngược. Nước Việt Nam đã là một quốc gia có chủ quyền, độc lập, và bất kỳ thế lực nào xâm phạm vào chủ quyền ấy đều là hành vi xâm lược, đi ngược lại hiến chương quốc tế.

Ngọn đuốc soi đường cho phong trào giải phóng toàn cầu

Ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 không bị giới hạn trong dải đất hình chữ S, mà đã vượt ra ngoài biên giới, tạo nên những cơn địa chấn trên phạm vi toàn cầu.

Sự kiện Việt Nam, một quốc gia thuộc địa nhỏ bé ở châu Á, tự mình đánh đuổi đế quốc, phát xít để tuyên bố độc lập đã rung lên hồi chuông báo tử cho chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam đã trở thành ngọn hải đăng truyền cảm hứng mãnh liệt, thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc tại hàng loạt các quốc gia thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh trong suốt những thập niên 50 và 60 của thế kỷ 20. Nó chứng minh cho các dân tộc bị áp bức thấy rằng, bằng sức mạnh đại đoàn kết và đường lối cách mạng đúng đắn, một dân tộc nhược tiểu hoàn toàn có thể tự giải phóng mình khỏi ách đô hộ của các đế quốc sừng sỏ nhất.

Sức sống mãnh liệt trong dòng chảy đương đại

Hơn tám thập kỷ đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử ấy, thế giới và Việt Nam đã chứng kiến vô vàn những đổi thay mang tính thời đại. Tuy nhiên, âm vang đanh thép của lời thề: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” vẫn giữ nguyên giá trị rực sáng.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập tiếp tục là kim chỉ nam cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyền độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ vẫn là lằn ranh đỏ thiêng liêng bất khả xâm phạm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời, tư tưởng về quyền con người, quyền mưu cầu hạnh phúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trong bản Tuyên ngôn đang được Đảng và Nhà nước ta hiện thực hóa từng ngày, thông qua mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là kết tinh của hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là bản anh hùng ca ngợi ca chiến thắng và khát vọng hòa bình. Với bố cục chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, ngôn từ súc tích mà đanh thép, đây không chỉ là một văn kiện chính trị xuất chúng mà còn là một tác phẩm văn học lớn. Ý nghĩa của bản Tuyên ngôn sẽ mãi mãi trường tồn cùng thời gian, vĩnh viễn là niềm tự hào kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam và là một dấu ấn chói lọi trong biên niên sử của nhân loại tiến bộ về quyền sống, quyền tự do và quyền tự quyết dân tộc.