Ý nghĩa các chữ cái trong biển số xe ô tô tại Việt Nam

(VTC News) -

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thay thế Thông tư 24/2023/TT-BCA), biển số ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước được bố trí theo cấu trúc: Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký, tiếp theo là seri đăng ký bằng chữ cái và nhóm 5 chữ số thứ tự xe, từ 000.01 đến 999.99.

Chữ cái trên biển số ô tô có ý nghĩa gì?

Những thông tin ẩn chứa trong chữ cái trên biển số xe bao gồm:

Phân biệt loại phương tiện đăng ký

Một số chữ cái trên biển số xe được dùng để phân loại phương tiện theo mục đích sử dụng.

Trong đó, biển số có seri A, B, C, D...dành cho xe cá nhân thông thường, tổ chức, cơ quan. Cụ thể, biển số xe ô tô nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri sử dụng lần lượt 1 trong 11 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các tổ chức, cơ quan nhà nước và đoàn thể (như Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Hội Nông dân, các Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trừ cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe).

Biển số xe ô tô nền trắng (chữ và số màu đen), seri sử dụng 1 trong 20 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z) cấp cho ô tô thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân trong nước (không thuộc nhóm đối tượng cơ quan, đoàn thể nêu trên).

Chữ cái trên biển số xe đóng vai trò quan trọng để phân loại phương tiện hoặc mục đích sử dụng khác nhau. (Ảnh minh họa: AI)

Biển số xe ô tô nền vàng (chữ và số màu đen), sử dụng 1 trong 20 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z) cấp riêng cho các loại xe ô tô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Biển số LD trên ô tô là biển xe liên doanh, được cấp cho xe của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Biển số xe ô tô có ký hiệu DA được cấp cho xe ô tô thuộc các ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Biển số xe có seri RM cấp cho rơmoóc và sơ mi rơmoóc. Biển số xe có seri HC cấp cho xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế, xe bốn bánh gắn động cơ chở người hoặc chở hàng.

Biển số xe có seri KT cấp cho xe thuộc doanh nghiệp quân đội (theo đề nghị của Cục Xe - Máy, Bộ Quốc phòng).

Phân biệt cơ quan, tổ chức sở hữu

Ngoài cá nhân, nhiều phương tiện thuộc cơ quan nhà nước hoặc tổ chức đặc thù cũng có ký hiệu riêng. Các chữ cái trên biển số xe này thường đi kèm màu nền đặc biệt (chẳng hạn nền xanh, đỏ, trắng…) để dễ nhận biết.

Chẳng hạn, biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, ký hiệu NG màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao.

Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, ký hiệu QT màu đỏ cấp cho xe của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó.

Biển số xe nền trắng, chữ và số màu đen, ký hiệu CV cấp cho xe của nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.

Biển số xe nền trắng, chữ và số màu đen, ký hiệu NN cấp cho xe của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Phân biệt theo khu vực và số lượng đăng ký

Trong cùng một tỉnh/thành phố, khi số lượng xe tăng cao, hệ thống sẽ cấp thêm các seri chữ cái khác nhau như: 29A → 29B → 29C (tại Hà Nội) hoặc 51A → 51B → 51C (tại TP.HCM)