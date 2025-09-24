Những điều cần biết về biển số ô tô theo luật mới từ 2025

(VTC News) -

Theo Thông tư 79/2024 do Bộ Công an ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2025, thay thế Thông tư 24/2023/TT-BCA và điều 2 Thông tư 28/2024/TT-BCA. Điểm mới về quy định biển số xe ô tô gồm mẫu, kích thước và cấu tạo đối với xe ô tô, xe máy chuyên dùng sẽ được gắn hai biển số: một biển ngắn (330 mm × 165 mm), một biển dài (520 mm × 110 mm).

Biển số phải làm bằng hợp kim nhôm, có màng phản quang hoặc mực phản quang; ký hiệu bảo mật, công an hiệu được dập/chìm rõ.

Đối với xe của cá nhân, tổ chức trong nước: Biển số ô tô có hai số đầu là mã địa phương cấp biển, tiếp theo là seri đăng ký (chữ cái), rồi nhóm số thứ tự gồm 5 chữ số tự nhiên từ 000.01 đến 999.99.

Đối với xe của người nước ngoài: bao gồm nhiều nhóm hơn - mã địa phương, nhóm số tự nhiên để ký hiệu tên nước/vùng lãnh thổ/tổ chức quốc tế, seri, và nhóm số thứ tự nhỏ hơn (ví dụ 02 số).

Về màu sắc biển số, biển của các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội sẽ có nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô có nền màu vàng, chữ và số màu đen. Các xe của tổ chức, cá nhân thông thường sẽ có nền trắng, chữ và số màu đen. Đối với ngoại giao, tổ chức quốc tế sẽ có ký hiệu riêng, màu sắc riêng.

Đặc biệt, điểm mới là quản lý biển số “định danh” chủ xe. Theo điều 3, khoản 3 Thông tư 79/2024/TT-BCA, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Cụ thể, chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số liên kết với số định danh cá nhân. Đối với người nước ngoài thì liên kết với số định danh hoặc giấy tờ cư trú và với tổ chức thì liên kết với mã định danh tổ chức hoặc mã số thuế nếu chưa có mã định danh.

Nhiều điểm mới về biển số ô tô thực hiện theo luật mới mà chủ xe cần biết. (Ảnh minh họa)

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng, hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số định danh được thu hồi và giữ lại cho chủ xe trong 5 năm để cấp cho xe khác nếu chủ xe vẫn muốn tiếp tục sử dụng. Sau 5 năm nếu chưa dùng thì biển số được đưa vào kho để cấp cho người khác.

Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA (kèm các sửa đổi), có ít nhất 6 trường hợp phải làm thủ tục đổi đăng ký hoặc biển số kể từ 1/1/2025:

1. Biển số hoặc chứng nhận đăng ký xe bị mờ, hỏng.

2. Xe cải tạo, hoặc thay đổi màu sơn.

3. Xe từ nền trắng, chữ/số màu đen sang biển số vàng (kinh doanh vận tải) hoặc ngược lại.

4. Thông tin chủ xe thay đổi (tên chủ xe, số định danh) hoặc chủ xe muốn đổi đăng ký theo địa chỉ mới.

5. Chứng nhận đăng ký xe hết thời hạn sử dụng.

6. Chủ xe muốn đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mới hoặc đổi từ biển ngắn sang biển dài và ngược lại.

Về thời hạn và thủ tục cấp biển số mới/cấp lại:

Cấp mới biển số (xe mới đăng ký): cấp ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp biển số xe trúng đấu giá, đổi biển số, cấp biển số định danh: không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp lại biển số xe (khi bị mất, hỏng, cấp lại theo nhu cầu): trước hết cơ quan đăng ký phải tiến hành xác minh trong tối đa 30 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ. Sau khi xác minh nếu đủ điều kiện thì cấp lại trong 2 ngày làm việc.

Những lưu ý để tránh vi phạm, cần gắn biển số đúng vị trí, đúng kích thước, đúng màu, không che, không thay đổi chữ số, không làm mờ mực. Luật cấm hành vi làm sai hoặc che mờ biển số.

Khi thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi tỉnh (hoặc nơi cấp biển số cũ), lưu ý thủ tục đổi đăng ký xe theo địa chỉ mới nếu muốn giữ biển số định danh. Biển số trúng đấu giá có quy định riêng về nhận diện - có tem nhận diện.