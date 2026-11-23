(VTC News) -

Khoảnh khắc xuồng tự sát Ukraine lao như ‘tên lửa’, phá tan chiến hạm Nga ở Libya.

Hôm 22/11, lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngoài khơi thành phố Benghazi (Libya), đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của hải quân Nga và phá hủy một trực thăng quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận thông tin này vào 23/11.

Video được ông Zelensky đăng tải trên mạng hội X cho thấy hàng loạt USV Ukraine lao vào mạn trái tàu hộ vệ Merkury và gây ra vụ nổ lớn. Không có dấu hiệu tàu chiến Nga kích hoạt vũ khí đánh trả, trong khi hình ảnh từ xuồng Ukraine cho thấy vụ nổ ngay sát mũi xuồng, dường như là đầu đạn bắn tới từ hướng khác.

Theo ông Zelensky, lực lượng quốc phòng Ukraine phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sử dụng 7 xuồng không người lái hải quân do nước này tự sản xuất để thực hiện chiến dịch.

Tàu hộ vệ Merkury, một trong những chiến hạm hiện đại nhất của Nga bị đánh chìm dù lực lượng Nga tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công. Con tàu được đưa vào biên chế năm 2023, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Ông Zelensky thông tin thêm ngoài tàu hộ vệ, một trực thăng quân sự Ka-27 của Nga cũng bị phá hủy. Lực lượng Ukraine đồng thời tập kích tàu chở hàng khô MV Angara của Nga, phương tiện được Moskva sử dụng để vận chuyển vũ khí. Nguồn tin từ SBU gọi đây là “chiến dịch đặc biệt độc nhất vô nhị”.

“Lực lượng Quốc phòng Ukraine một lần nữa cho thấy hạm đội quân sự Nga cũng như hệ thống hậu cần của nước này không có tuyến đường nào thực sự an toàn, kể cả tại những khu vực xa xôi bên ngoài biển Đen”, nguồn tin nhấn mạnh.

Chiến dịch đánh dấu bước mở rộng hoạt động tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga ra ngoài biển Đen, trực tiếp nhắm đến năng lực hải quân của Moskva tại Địa Trung Hải.