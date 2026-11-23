Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết Ukraine triển khai 7 xuồng không người lái do nước này tự sản xuất để thực hiện chiến dịch. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, mục tiêu bị đánh chìm là một tàu hộ vệ của Nga, thuộc nhóm tàu chiến mới nhất được Moskva đưa vào biên chế năm 2023, sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Hình ảnh vệ tinh do Vantor cung cấp cho thấy tàu hộ vệ Merkury của hải quân Nga bị lật úp sau một vụ tấn công xảy ra tại căn cứ hải quân ở Benghazi, Libya, ngày 22/11/2026. Ảnh: Vantor/AP

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine “sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại những vùng biển đã được xác định, nhằm đáp trả các hành động quân sự của Nga”, đồng thời thúc đẩy phát triển vũ khí trong nước.

Ngoài tàu chiến, lực lượng Ukraine còn tấn công tàu chở hàng khô MV Angara của Nga, mà theo ông Zelensky, được Moskva sử dụng để vận chuyển vũ khí. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã nhận được các báo cáo chi tiết về chiến dịch có sự tham gia của Cơ quan An ninh Ukraine và các lực lượng quốc phòng khác trong hai ngày 22 và 23/11, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra đều đã đạt được.

Theo hai quan chức Libya, vụ tấn công bằng xuồng không người lái đã khiến một tàu hộ vệ của Hải quân Nga bị hư hại nghiêm trọng tại căn cứ hải quân Benghazi, miền Đông Libya.

Người dân thành phố Benghazi cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy đám cháy bùng phát tại căn cứ vào sáng sớm 22/11. Lực lượng phòng vệ dân sự sau đó được điều động tới hiện trường và dập tắt đám cháy.

Giới chức địa phương cho biết tàu Nga cập cảng để tiếp nhiên liệu và nhận hàng tiếp tế trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Moskva và chính quyền ở miền Đông Libya. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thêm chi tiết về con tàu cũng như hàng hóa trên tàu.

Hoàng Phạm/VOV.VN