Xúc động lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn ở Hải Phòng

Những nén hương thơm, vòng hoa tươi thắm cùng phút mặc niệm thành kính là tình cảm tri ân sâu sắc dành cho 56 liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng).
Thực hiện “Chiến dịch 500 Ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng chủ động đẩy mạnh xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập được 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Việc tổ chức truy điệu, an táng thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm 56 liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Lực lượng làm nhiệm vụ thu lồng kính, thu Quốc kỳ và di chuyển hài cốt vào mộ.
Cũng trong sáng nay, đông đảo thân nhân, Nhân dân địa phương và các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã đến dự lễ truy điệu, lễ an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo.
Các em học sinh, các cựu chiến binh đến tham dự lễ truy điệu, lễ an táng và tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bảo vệ quê hương, đất nước.
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