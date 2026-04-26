Xuất hiện 2 dị nhân lập kỳ tịch lịch sử chạy marathon dưới 2 giờ

Chiều 26/4 giờ Việt Nam, thể thao thế giới ghi nhận cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giới hạn 2 giờ của môn marathon bị chinh phục. Điều bất ngờ là không chỉ có một mà tới 2 vận động viên về đích trong thời gian dưới 120 phút - điều trong suốt chiều dài lịch sử môn marathon từng được tính toán là "bất khả thi". Đó là Sabastian Sawe và Yomif Kejelcha.

Kỷ lục thế giới mới được thiết lập tại London Marathon (Anh). Sabastian Sawe cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 59 phút 30 giây. Chậm hơn 11 giây, Yomif Kejelcha về nhì. Ở nội dung của nữ, Tigst Assefa cũng lập kỷ lục thế giới mới (kỷ lục cũ cũng do chính cô thiết lập) với thành tích 2 giờ 15 phút 41 giây.

Sabastian Sawe lập kỷ lục thế giới.

Theo tường thuật của World Athletic, nhóm dẫn đầu bao gồm Sawe, Kejelcha, nhà vô địch băng đồng thế giới ba lần Jacob Kiplimo, nhà vô địch Olympic Tamirat Tola, người chiến thắng London Marathon 2022 Amos Kipruto và Deresa Geleta có khởi đầu rất tốt. Dựa trên thông số của 5 km đầu tiên, họ được kỳ vọng sẽ tiến sát thành tích 2 giờ.

Giai đoạn quyết định là chặng 30 km - 35 km. Sawe và Kejelcha vượt lên, bỏ lại Kiplimo, người ở lại vị trí thứ ba với khoảng cách 21 giây phía sau. Cặp đôi dẫn đầu sau đó lại tăng tốc, hoàn thành 5km tiếp theo trong 13 phút 42. Khả năng chinh phục cột mốc 2 giờ trở nên rõ ràng hơn.

Sawe thực hiện cú bứt phá khi chỉ còn cách đích khoảng 1,6 km, vượt qua Kejelcha và lao về đích. Anh cán đích với thời gian 1 giờ 59 phút 30 giây, nhanh hơn kỷ lục cũ của vận động viên quá cố Kelvin Kiptum tới 65 giây.

Thành tích của anh thậm chí còn vượt cả cột mốc 1 giờ 59 phút 41 giây do Eliud Kipchoge thiết lập năm 2019. Thành tích của Kipchoge khi đó không được công nhận là kỷ lục thế giới do không phải cuộc thi marathon tiêu chuẩn mà là đường chạy mang tính thí nghiệm khoa học, được thiết lập với các điều kiện tối ưu chỉ dành cho một vận động viên.