(VTC News) -

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 12/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 12/10/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải đặc biệt.

XSPY 12/10 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 12/10/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 12/10/2026

Kết quả XSMT Phú Yên ngày 12/10/2026 Tỉnh Phú Yên G8 10 G7 261 G6 6460 2934 9574 G5 5719 G4 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 G3 78377 67207 G2 86949 G1 54312 GĐB 841328

Xem lại KQXSPY các ngày trước

- XSPY 5/10/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 5/10/2026 có giải đặc biệt là 918260. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSPY 5/10, kết quả xổ số Phú Yên ngày 5/10/2026.

- XSPY 28/9/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 28/9/2026 có giải đặc biệt là 197498. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSPY 28/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 28/9/2026.

- XSPY 21/9/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 21/9/2026 có giải đặc biệt là 291869. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSPY 21/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 21/9/2026.

- XSPY 14/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 14/9/2026 là 315501. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSPY 14/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 14/9/2026.

- XSPY 7/9/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 7/9/2026 có giải đặc biệt là 126254. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSPY 7/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 7/9/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có Công ty XSKT Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 12/10/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.