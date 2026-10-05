(VTC News) -

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 5/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 5/10/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 5/10 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 5/10/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 5/10/2026

Kết quả XSMT Phú Yên ngày 05/10/2026 Đang tải kết quả...

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- XSPY 28/9/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 28/9/2026 có giải đặc biệt là 197498. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSPY 28/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 28/9/2026.

- XSPY 21/9/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 21/9/2026 có giải đặc biệt là 291869. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSPY 21/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 21/9/2026.

- XSPY 14/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 14/9/2026 là 315501. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSPY 14/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 14/9/2026.

- XSPY 7/9/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 7/9/2026 có giải đặc biệt là 126254. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSPY 7/9, kết quả xổ số Phú Yên ngày 7/9/2026.

- XSPY 31/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 31/8/2026 là 342609. Chi tiết kết quả các hạng giải được công bố như sau:

XSPY 31/8, kết quả xổ số Phú Yên ngày 31/8/2026.

- XSPY 24/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 24/8/2026 là 341041. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

XSPY 24/8, kết quả xổ số Phú Yên ngày 24/8/2026.

- XSPY 17/8/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 17/8/2026 có giải đặc biệt là 683471. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSPY 17/8, kết quả xổ số Phú Yên ngày 17/8/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có Công ty XSKT Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 5/10/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.