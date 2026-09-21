Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 21/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 21/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSPY 21/9 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 21/9/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 21/9/2026
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- XSPY 14/9/2026
Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 14/9/2026 là 315501. Kết quả các hạng giải khác như sau:
- XSPY 7/9/2026
Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 7/9/2026 có giải đặc biệt là 126254. Kết quả các hạng giải khác như sau:
- XSPY 31/8/2026
Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 31/8/2026 là 342609. Chi tiết kết quả các hạng giải được công bố như sau:
- XSPY 24/8/2026
Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 24/8/2026 là 341041. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:
- XSPY 17/8/2026
Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 17/8/2026 có giải đặc biệt là 683471. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSPY
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- XSMT thứ Hai gồm có Công ty XSKT Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba gồm có Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư gồm có Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm gồm có Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 21/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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