(VTC News) -

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 14/10/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 14/10 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/10/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 14/10/2026

Kết quả XSMT Khánh Hòa ngày 14/10/2026 Tỉnh Khánh Hòa G8 43 G7 694 G6 9976 6083 9286 G5 3840 G4 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 G3 91149 16863 G2 53665 G1 61326 GĐB 077039

Xem lại KQXSKH các kỳ trước

- XSKH 11/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa ngày 11/10/2026 là 158572. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSKH 11/10, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 11/10/2026.

- XSKH 7/10/2026

Tại kỳ quay ngày 7/10/2026, giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa là 738705. Kết quả các hạng giải như sau:

XSKH 7/10, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 7/10/2026.

- XSKH 4/10/2026

Tại kỳ quay ngày 4/10/2026, giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa là 115641. Kết quả các hạng giải như sau:

XSKH 4/10, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 4/10/2026.

- XSKH 30/9/2026

Tại kỳ quay ngày 30/9/2026, giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa là 903468. Kết quả các hạng giải như sau:

XSKH 30/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 30/9/2026.

- XSKH 27/9/2026

Xổ số Khánh Hòa ngày 27/9/2026 có giải đặc biệt là 239458. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSKH 27/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 27/9/2026.

- XSKH 23/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa ngày 23/9/2026 là 001370. Kết quả các giải như sau:

XSKH 23/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 23/9/2026.

- XSKH 20/9/2026

Tại kỳ quay ngày 20/9/2026, xổ số Khánh Hòa có giải đặc biệt là 921848. Kết quả các hạng giải còn lại như sau:

XSKH 20/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 20/9/2026.

- XSKH 16/9/2026

Xổ số Khánh Hòa ngày 16/9/2026 có giải đặc biệt là 672316. Chi tiết kết quả các giải như sau:

XSKH 16/9, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 16/9/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/10/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.