(VTC News) -

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 15/10/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 15/10/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 15/10 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 15/10/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 15/10/2026

Kết quả XSMT Bình Định ngày 15/10/2026 Tỉnh Bình Định G8 73 G7 643 G6 1699 9300 2086 G5 5029 G4 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 G3 69010 39360 G2 33809 G1 91823 GĐB 438678

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- XSBDI 8/10/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 8/10/2026 có giải đặc biệt 456140. Chi tiết các giải như sau:

XSBDI 8/10, kết quả xổ số Bình Định ngày 8/10/2026.

- XSBDI 1/10/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 1/10/2026 có giải đặc biệt 067632. Chi tiết các giải như sau:

XSBDI 1/10, kết quả xổ số Bình Định ngày 1/10/2026.

- XSBDI 24/9/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 24/9/2026 có giải đặc biệt là 273746. Chi tiết các giải như sau:

XSBDI 24/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 24/9/2026.

- XSBDI 17/9/2026

Giải đặc biệt của xổ số Bình Định ngày 17/9/2026 là 100501. Kết quả cụ thể các giải như sau:

XSBDI 17/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 17/9/2026.

- XSBDI 10/9/2026

Xổ số Bình Định ngày 10/9/2026 có giải đặc biệt 132406. Kết quả các giải được công bố như sau:

XSBDI 10/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 10/9/2026.

- XSBDI 3/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Bình Định ngày 3/9/2026 là 002328. Các giải còn lại có kết quả như sau:

XSBDI 3/9, kết quả xổ số Bình Định ngày 3/9/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Bình Định hôm nay 15/10/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.