XSMT 15/10 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 15 tháng 10

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Kết quả XSMT hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2026

XSMT 15/10 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 15 tháng 10 năm 2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 15/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/10/2026

Kết quả XSMT ngày 15/10/2026 Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình G8 73 17 03 G7 643 478 065 G6 1699 9300 2086 9186 0938 4731 5589 0371 9293 G5 5029 5180 4891 G4 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 G3 69010 39360 72251 36453 10808 25760 G2 33809 52680 01686 G1 91823 71612 57066 GĐB 438678 316331 314660

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng tiến hành quay số mở thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn địa điểm nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả tùy theo nhu cầu.

- Đối với những giải thưởng có giá trị không quá lớn, việc đổi thưởng tại đại lý sẽ giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, người nhận giải thường phải thanh toán một khoản phí dịch vụ, phổ biến từ 0,5% đến 1% giá trị tiền thưởng, tùy chính sách của từng đại lý.

- Trong khi đó, với các giải thưởng có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục. Hình thức này giúp nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có) và không phát sinh phí đổi thưởng như khi lĩnh giải tại đại lý.

Điều kiện lĩnh thưởng

Một vé xổ số chỉ đủ điều kiện nhận giải khi được Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, có thông tin trùng khớp với kỳ mở thưởng và dãy số trên vé khớp với một trong các hạng giải đã được công bố chính thức.

Ngoài yêu cầu về kết quả dự thưởng, tờ vé cũng phải giữ nguyên hiện trạng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra. Đồng thời, người trúng cần hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng trong thời gian còn hiệu lực theo quy định của đơn vị phát hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số hôm nay ngày 15 tháng 10 ở cả 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.