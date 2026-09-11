Xếp hàng mua bánh trung thu, mỗi khách được tối đa 3 hộp

(VTC News) -

Khoảng 7h sáng, bà Lê Thị Loan (ngụ phường Bình Trị Đông, TP.HCM) đã có mặt trước cửa hàng Phương Diêm Thuận trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên để xếp hàng mua bánh trung thu. “Biết cửa hàng đông khách nên tôi chủ động đi sớm, thế mà vẫn phải chờ. Hôm nay tôi tính mua 6 cái nhưng do khách đông quá nên khả năng cửa hàng còn loại nào thì phải lấy loại đó”, bà Loan nói.

Khách xếp hàng từ sáng sớm để mua bánh trung thu tại một tiệm bánh lâu năm ở TP.HCM.

Tương tự, chị Hiền (ngụ phường Vườn Lài) cho biết, từ đầu mùa đến nay, chị đã mua cả chục hộp bánh, chủ yếu để làm quà biếu người thân. Theo chị Hiền, khi cửa hàng mới mở bán, chị từng đặt được nhiều nhất 22 hộp. Nhưng hiện cửa hàng giới hạn mỗi lượt khách chỉ được mua tối đa 3 hộp. Nếu muốn mua thêm, khách phải tiếp tục xếp hàng lại từ đầu.

“Hôm nay tôi chỉ mua 3 hộp rồi về vì khách quá đông, nếu muốn mua thêm thì lại phải xếp hàng tiếp”, chị Hiền nói.

Bánh nhân hạt sen được nhiều khách hàng yêu thích.

Chị Nhi (ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM) cũng cho biết, hôm trước chị đã đến mua bánh và hôm nay tiếp tục quay lại mua thêm. “Hôm qua tôi chờ khoảng 30 phút mới mua được, hôm nay cũng đứng khoảng 15 phút rồi. Tôi muốn mua nhiều hơn nhưng tiệm giới hạn mỗi lượt chỉ được 3 hộp nên phải xếp hàng nhiều ngày”, chị Nhi nói.

Chị Nhi cho biết thêm, chị đã chủ động đến sớm để tránh cảnh phải chờ lâu vào buổi chiều hoặc nguy cơ không còn loại bánh mình muốn mua. Tuy nhiên, khoảng 10h, tiệm đã thông báo hết hàng và hẹn khách quay lại vào buổi chiều. Một số khách đến muộn phải lựa chọn các loại bánh còn lại hoặc thay đổi thời điểm mua.

Theo bảng giá, bánh tại tiệm có nhiều trọng lượng khác nhau, gồm 150g, 210g, 250g và loại bánh lớn 1kg. Giá bánh năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái.

Với dòng bánh 2 trứng, trọng lượng 210g, giá dao động 132.000 - 201.000 đồng/chiếc. Dòng bánh 1 trứng, trọng lượng 150g, có giá từ 89.000 đến 107.000 đồng/ chiếc. Ngoài các loại bánh có kích thước phổ biến, tiệm còn có bánh trọng lượng 1kg. Trong đó, bánh vi cá gà quay 6 trứng được bán với giá 870.000 đồng.

Khách mua được 3 hộp lại tiếp tục xếp hàng chờ đến lượt để mua tiếp.

Trong khi một số tiệm bánh truyền thống thu hút lượng lớn khách đến xếp hàng thì nhiều điểm bán khác vẫn chưa quá sôi động.

Tại một điểm bán bánh trên đường Nguyễn Quý Đức (phường Bình Trưng), nhân viên bán hàng cho biết sức mua hiện vẫn chỉ rải rác. Doanh thu gần đây đạt từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày. “Sức mua hiện chưa cao, chắc phải chờ thêm vài ngày nữa mới được cải thiện. Năm ngoái chúng tôi cũng bán ở vị trí này và tình hình tương tự. Giá bánh năm nay chỉ tăng vài nghìn đồng/chiếc do công ty niêm yết”, một nhân viên nói.

Hà Nội: Khách vẫn thờ ơ, người bán lo ế

Theo ghi nhận, dù đang là giai đoạn cao điểm nhưng thị trường bánh trung thu tại Hà Nội vẫn trầm lắng. Nhiều nhân viên bán hàng cho biết sức tiêu thụ năm nay thấp hơn đáng kể so với cùng thời điểm năm ngoái, dù giá bánh không tăng.

Nhiều cửa hàng bánh trung thu ở Hà Nội vẫn vắng khách.

Các loại bánh lẻ như bánh dẻo sầu riêng, bánh dẻo hạt sen, dẻo thập cẩm, bánh nướng trà xanh Nhật Bản, khoai môn, đậu đỏ...có giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, những hộp bánh cao cấp có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tùy thương hiệu, số lượng và thành phần.

“Năm nay doanh thu thấp hơn nhiều so với năm ngoái, Nguyên nhân là các doanh nghiệp ngày càng tăng bán hàng online. Ngoài ra, khách chủ yếu có tâm lý thích mua bánh lẻ, giá phù hợp và hiện rất ít người mua hộp bánh giá trị cao để làm quà”, Thu Hạ, nhân viên một cửa hàng, nói.

Tại cửa hàng Madame Hương, hộp bánh cao cấp có giá 1,999 triệu đồng, gồm 5 bánh và một chai rượu vang. Bánh lẻ có giá từ 65.000 - 120.000 đồng/chiếc. Chị Bạch Thị Huệ, nhân viên kinh doanh, cho biết: “Khách đang chuộng mua các loại bánh lẻ vì có nhiều hương vị, giá vừa túi tiền. Từ đầu tháng đến nay cửa hàng đạt doanh thu trung bình 5-7 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, so với năm trước, lượng hàng bán ra giảm khoảng 50%”.

Hộp bánh trung thu cao cấp thương hiệu Madame Hương có giá 1,999 triệu đồng.

Tại nhiều cửa hàng Hữu Nghị, nhiều nhân viên cho biết mới chỉ nhập các sản phẩm có giá bình dân nhằm phù hợp sức mua và xu hướng của người tiêu dùng. Hộp bánh Hữu Nghị có giá cao nhất khoảng 650.000 đồng, gồm 6 bánh. Còn bánh lẻ dao động 60.000 - 110.000 đồng/chiếc, đắt nhất là bánh nướng cua hoàng đế loại 150 gram.

“Dù giá bán khá đa dạng nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất chậm. Trung bình mỗi ca bán hàng 5 tiếng chỉ đạt doanh thu khoảng 1 triệu đồng”, một nhân viên nói

Trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu và ưu tiên loại bánh hợp túi tiền, trong khi Tết Trung thu đang đến rất gần, nhiều người bán đã bắt đầu lo ế ẩm, thua lỗ. Với những sản phẩm cao cấp hoặc có hạn sử dụng ngắn thậm chí có thể buộc phải giảm giá sâu để kích cầu.

“Diễn biến thị trường bánh trung thu năm nay cho thấy sự thay đổi rõ nét trong hành vi tiêu dùng. Đó là người dân ưu tiên các khoản chi thiết yếu và thận trọng hơn với những sản phẩm giá trị cao. Chắc chắn doanh nghiệp và đại lý phải bám sát sức mua, tính toán lượng hàng nhập phù hợp, tránh tồn kho khi mùa trung thu kết thúc”, quản lý một cửa hàng nhấn mạnh.