Nơi vắng khách, nơi xếp hàng cả tiếng mới mua được bánh trung thu ở TP.HCM

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Sư Vạn Hạnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoàng Diệu, Quang Trung… quầy bánh trung thu đã được dựng lên từ đầu tháng, mẫu mã, bao bì sản phẩm đa dạng, hương vị mới lạ được quảng bá rộng rãi. Tuy nhiên, lượng khách đến mua chưa đông. Nhiều người chỉ xem, khảo giá rồi về hoặc sẽ quay lại khi gần sát lễ Trung thu.

Nguyên nhân được nhiều tiểu thương và doanh nghiệp lý giải là do kinh tế khó khăn hơn, chi tiêu người dân cẩn trọng hơn. Bên cạnh đó, cũng có sự thay đổi trong thị hiếu, khách hàng có xu hướng chọn bánh có giá bình dân, mẫu mã đẹp, hoặc dòng bánh “healthy” ít ngọt.

Giá bánh truyền thống và phổ biến loại 150-200 gr hiện nay dao động từ khoảng 50.000 - 200.000 đồng/cái tùy loại và thương hiệu. Các hộp quà tặng trung cấp, cao cấp với mẫu mã bắt mắt có giá từ 200.000 đến vài trăm nghìn đồng/hộp, thậm chí lên đến vài triệu đồng đối với sản phẩm cao cấp, hộp thiết kế sang trọng.

Bên cạnh đó, bánh handmade, bánh “nhà làm” dù không ”hot” như các năm trước nhưng vẫn được ưa chuộng, đặc biệt là dòng bánh ít đường, sử dụng nguyên liệu tự nhiên.

Nhiều cửa hàng bánh trung thu vắng bóng khách mua

Một nhân viên của cửa hàng bánh trung thu trên đường Trần Não (phường An Khánh) cho biết, lượng khách đến mua bánh mỗi ngày rất ít, có khi cả buổi sáng chỉ bán được vài cái bánh. Ngoài loại bánh mới là bánh tuyết vị cam đang tạm hết hàng, các loại bánh khác tiêu thụ khá chậm.

Tại tiệm bánh Phương Diêm Thuận (khu Chợ Lớn), câu chuyện diễn ra hoàn toàn khác. Dù từ 8h30 mới mở cửa bán, nhiều khách đã đến xếp hàng chờ từ sáng sớm. Theo lời chủ tiệm, mùa này tiêu thụ khoảng 1.000-2.000 bánh/ngày, giá bánh tăng 5-8% so với cùng kỳ năm trước.

Khách xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu.

Phương Diêm Thuận là một tiệm bánh truyền thống người Hoa tại Chợ Lớn, TP.HCM, có lịch sử hơn 40 năm. Trước năm 1975, tiệm nổi tiếng với các loại bánh ngọt, bánh Tây. Từ khoảng năm 1987, Phương Diêm Thuận bắt đầu chuyển hướng mạnh sang bánh trung thu theo phong vị người Triều Châu nổi bật với nhân phong phú, độ ngọt điều chỉnh nhẹ hơn để phù hợp khẩu vị người Việt.

“Dù bán đã lâu nhưng bắt đầu từ năm ngoái, lượng khách hàng tăng đột biến, khách đến mua phải xếp hàng. Chúng tôi sản xuất bánh mới hàng ngày, nhân viên làm việc liên tục từ sáng sớm đến 10h tối vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều lúc phải thông báo tạm ngưng bán vì bánh chưa làm kịp”, ông Phương Triển Phong - Chủ cửa hàng Phương Diêm Thuận chia sẻ.

Nhiều người xếp hàng từ 30 phút đến hơn 1 tiếng mới mua được bánh trung thu.

Theo ghi nhận, một số thực khách đã quay lại mua 2-3 lần trong tuần, chấp nhận chờ 30 phút đến hơn một tiếng. Nhiều người cũng đến gom bánh số lượng lớn để bán lại trên mạng xã hội với giá cộng thêm 5-10%.

Năm nay, cửa hàng này có 19 loại bánh, nhiều loại liên tục hết hàng chỉ sau vài giờ mở bán. Hơn 20 nhân viên nhận đơn, tính tiền và đóng hộp không ngơi tay. Ngoài việc đến mua trực tiếp, thực khách mua số lượng nhiều có thể đặt trước vài ngày, sau đó đến lấy để tránh chờ lâu.

Anh Lê Minh Vũ (phường Phú Lâm) cho biết, đi qua đi lại hàng ngày đều thấy rất đông người xếp hàng, nghe nhiều người khen ngon nên cũng đến xếp hàng mua ăn thử, đến 30 phút rồi nhưng vẫn chưa đến lượt.

Ngoài bánh truyền thống như đậu xanh, hạt sen, thập cẩm, môn dứa, dứa… nơi đây còn có bánh trung thu nhân tôm, sò điệp. Giá dao động từ 79.000 - 280.000 đồng/cái, tùy loại bánh, kích cỡ. Đặc biệt, có bánh vi cá gà quay 6 trứng 1 kg giá khoảng 820.000 đồng/cái, thu hút nhiều người tiêu dùng.

Bánh trung thu loại 1kg được bán với giá 820.000 đồng/ cái.

Bà Nguyễn Kim Liên - một khách hàng thường xuyên của tiệm bánh, chia sẻ: “Tôi mua bánh ở đây đã 18 năm, năm nào đến mùa này cũng tranh thủ đến mua. Sức hút của cửa hàng này đến từ hương vị lâu đời, nhiều loại nhân để lựa chọn. Nổi bật là nhân dứa, ăn không quá ngọt, có vị chua dịu lạ miệng và bánh thập cẩm rất ngon”.

Dù phải xếp hàng chờ đợi khá lâu, nhiều khách hàng cho rằng trải nghiệm này “xứng đáng” vì tin tưởng vào chất lượng, hương vị và thương hiệu lâu năm của tiệm. Không ít người xem việc đến tận nơi xếp hàng mua bánh như một phần của “thú vui” mùa Trung thu, vừa để chọn lựa trực tiếp, vừa cảm nhận không khí rộn ràng truyền thống mà khó tìm thấy ở các cửa hàng hiện đại.

Chính yếu tố thủ công và công thức gia truyền qua nhiều thế hệ đã tạo nên giá trị khác biệt cho sản phẩm. Nhiều khách hàng trung thành cho biết, dù thị trường hiện nay có rất nhiều loại bánh với mẫu mã bắt mắt, bao bì hiện đại, song hương vị của tiệm bánh quen vẫn giữ được bản sắc, không lẫn với bất kỳ thương hiệu nào khác.

Thị trường bánh trung thu tại TP.HCM năm nay khởi động chậm khi người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu do áp lực kinh tế. Tuy vậy, các tiệm bánh truyền thống, có thương hiệu lâu năm với sản phẩm chất lượng và trải nghiệm mua hàng trực tiếp vẫn giữ được sức hút.