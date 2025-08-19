Toàn cảnh loạt công trình khởi công, khánh thành ở khu vực phía Nam

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, đại diện nhà thầu cho biết đây là cây cầu có độ khó cao nhất Việt Nam. Nếu cầu Rạch Miễu 1 mất 7 năm xây dựng, thì cầu Rạch Miễu 2 chỉ mất gần 3 năm, vượt tiến độ 6 tháng. Để đảm bảo tiến độ, 1.200 công nhân đã làm việc 3 ca liên tục, kể cả ngày lễ, Tết.