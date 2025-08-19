Toàn cảnh loạt công trình khởi công, khánh thành ở khu vực phía Nam

Khánh thành cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long
Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền có tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2022, nay chính thức hoàn thành. Công trình dài hơn 17 km, điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (Đồng Tháp), điểm cuối nối Quốc lộ 60 (Vĩnh Long), cách cầu Hàm Luông gần 1 km.
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và đại diện các sở, ngành trung ương và địa phương.
Ông Nguyễn Tâm Thịnh, đại diện nhà thầu cho biết đây là cây cầu có độ khó cao nhất Việt Nam. Nếu cầu Rạch Miễu 1 mất 7 năm xây dựng, thì cầu Rạch Miễu 2 chỉ mất gần 3 năm, vượt tiến độ 6 tháng. Để đảm bảo tiến độ, 1.200 công nhân đã làm việc 3 ca liên tục, kể cả ngày lễ, Tết.
Khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Dự án mở rộng đoạn đầu cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hình thức khẩn cấp, nâng cấp lên 8-10 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng.
Đoạn mở rộng dài gần 22 km, từ nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai). Chủ đầu tư VEC dự kiến hoàn thành cơ bản năm 2026, góp phần giảm tải giao thông, đặc biệt khi sân bay Long Thành đi vào khai thác. Riêng cầu Long Thành sẽ hoàn tất vào quý I/2027. Trong hình là Bộ trưởng Bộ Tài chính - Nguyễn Văn Thắng động viên, trao quà cho đội ngũ công nhân thi công dự án mở rộng đoạn đầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Thông xe cầu Nhơn Trạch nối TP.HCM - Đồng Nai
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) tổ chức lễ khánh thành Dự án 1A gồm cầu Nhơn Trạch dài hơn 2 km và 8 km đường Vành đai 3 nối từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng.
Từ 7h ngày 20/8, ô tô được phép lưu thông trên tuyến, trừ xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Xe máy chỉ được đi đoạn ĐT.25B – Lý Tự Trọng (Đồng Nai), chưa được qua cầu. Dự kiến giai đoạn 2 hoàn thành cuối năm 2026, xe máy sẽ được phép lưu thông qua cầu Nhơn Trạch, kết nối trực tiếp Đồng Nai với TP.HCM.
Khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, rút ngắn thời gian đi Đà Lạt
Tại nút giao Dầu Giây (Đồng Nai), liên danh Thadico – Sơn Hải tổ chức lễ khởi công tuyến cao tốc Dầu Giây – Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP. Dự án dài 60 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Điểm đầu tại cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, điểm cuối giáp đoạn Tân Phú – Bảo Lộc. Thời gian thi công 24 tháng. Khi đưa vào khai thác, tuyến sẽ giảm tải cho Quốc lộ 20, rút ngắn thời gian vận chuyển giữa TP.HCM và Đà Lạt.
Khởi công Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khởi công dự án Thủy điện Trị An mở rộng tại Đồng Nai, tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng, công suất lắp đặt 200 MW. Dự án gồm các hạng mục kênh dẫn nước, cửa lấy nước, đường ống áp lực, nhà máy và kênh xả. Dự kiến, tổ máy số 1 phát điện quý III/2027, tổ máy số 2 quý IV/2027. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung nguồn điện cho miền Nam, tận dụng hiệu quả nguồn nước, giảm phát thải CO2 và hạ chi phí sản xuất điện quốc gia.
Vingroup khởi công khu đô thị 3,5 tỷ USD tại Tây Ninh
Tập đoàn Vingroup khởi công dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây rộng gần 1.090 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD. Dự án do liên danh Vinhomes và VIG làm chủ đầu tư, sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn tái định cư, với quy mô dân số gần 90.000 người. Đây là một trong những khu đô thị lớn nhất vùng giáp ranh TP.HCM.
Khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
Tuyến cao tốc có tổng chiều dài 51 km, trong đó 24,7 km đi qua địa phận TP.HCM và 26,3 km qua tỉnh Tây Ninh. Điểm đầu kết nối với Vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông (TP.HCM), điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 22, xã Bến Cầu (Tây Ninh), cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 7 km. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc với vận tốc tối đa 120 km/h. Giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe hoàn chỉnh, kèm hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí và các công trình phụ trợ đồng bộ. Tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng.
Khởi công 209 căn nhà ở xã hội HUD tại TP.HCM
HUD khởi công 209 căn hộ nhà ở xã hội tại phường Hiệp Bình, tổng vốn đầu tư hơn 387 tỷ đồng. Dự án gồm 3 khối nhà cao 7 tầng, tích hợp tiện ích thương mại, bãi đỗ xe, hồ bơi và hệ thống an ninh hiện đại. Đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng Nghị quyết 201 của Quốc hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển 13.040 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.
