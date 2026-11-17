(VTC News) -

Thoải mái đi tỉnh nhờ xe êm, tủ đổi pin khắp nơi

Từng được xem là phương tiện chủ yếu phục vụ việc đi lại trong thành phố, xe máy điện đang dần xuất hiện nhiều hơn trên những hành trình liên tỉnh, thậm chí các chuyến phượt dài ngày.

Mới đây, anh Phạm Quốc Phong đã hoàn thành chuyến đi khoảng 329km từ TP.HCM tới Cà Ná (Khánh Hòa) bằng VinFast Feliz II trong 6 giờ 30 phút. Trên đường, anh kết hợp các điểm đổi pin để tiếp tục di chuyển mà không phải chờ sạc.

“Xe điện giờ không chỉ quanh quẩn trong phố nữa rồi!”, anh Phong chia sẻ sau chuyến đi.

Cũng xuất phát từ TP.HCM, anh Thiết Trần, một người dùng Kinet đã thực hiện chuyến đi tới Đà Lạt qua đường ĐT725 rồi trở về theo Quốc lộ 20. Hành trình cả đi lẫn về kéo dài 16 tiếng, nhưng theo chủ xe, việc tiếp năng lượng không gây trở ngại nhờ sạc, đổi pin tiện lợi. Anh cũng đánh giá cao khả năng vận hành êm ái và động cơ đáp ứng tốt.

Những trải nghiệm của các chủ xe máy điện VinFast cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách sử dụng xe máy điện, đặc biệt khi hạ tầng đổi pin ngày càng phát triển. Mạng lưới V-Green hiện có 80.000 tủ đổi pin trên toàn quốc và dự kiến lên tới 150.000 tủ vào cuối năm 2026.

Với các dòng xe hỗ trợ đổi pin như Feliz II hay Kinet, người dùng có thể bổ sung năng lượng nhanh chóng tại những điểm phù hợp trên hành trình.

Thao tác khá đơn giản, người lái đưa pin đang sử dụng vào tủ, nhận pin đã sạc đầy rồi lắp vào xe. Quá trình đổi pin mất khoảng một phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian dừng nghỉ so với việc chờ sạc thông thường.

Ứng dụng VinFast E-Scooter còn hỗ trợ tra cứu vị trí tủ đổi pin, giúp chủ xe chủ động lên kế hoạch di chuyển, đặc biệt khi đi qua những địa phương chưa quen thuộc.

Mua xe ở bất kỳ đâu cũng được bảo hành trên toàn quốc

Ngoài hạ tầng đổi pin phủ rộng, VinFast hiện có gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng khi cần kiểm tra hoặc xử lý kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, theo chính sách của hãng, quyền lợi bảo hành có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam và được thực hiện tại các xưởng dịch vụ, nhà phân phối ủy quyền. Nơi mua xe ban đầu vì vậy không phải địa chỉ duy nhất được tiếp nhận các trường hợp bảo hành. Bên cạnh đó, dữ liệu chăm sóc phương tiện được quản lý đồng bộ trong hệ thống xưởng dịch vụ VinFast.

Như vậy, dù đang du lịch, công tác tại địa phương khác hoặc đã chuyển nơi sinh sống, chủ xe vẫn có thể dễ dàng tìm kiếm cơ sở dịch vụ cho các nhu cầu bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa, thay thế phụ tùng...

Hiện tại, VinFast áp dụng chính sách bảo hành xe 6 năm và pin lên tới 8 năm, không giới hạn số km cho các dòng xe sử dụng pin LFP. Đây là điểm đáng chú ý với khách hàng thường xuyên đi tỉnh hoặc có quãng đường sử dụng lớn mỗi năm.

Chẳng hạn, nếu một người sử dụng xe 20.000km mỗi năm, sau 6 năm quãng đường cộng dồn có thể đạt 120.000km. Với chính sách của VinFast, thời gian bảo hành không bị rút ngắn chỉ vì xe đi nhiều.

Trường hợp gặp sự cố giữa đường, chủ xe có thể liên hệ tổng đài VinFast 1900 23 23 89 để được hướng dẫn phương án xử lý và địa chỉ cơ sở dịch vụ gần nhất.

Việc kết hợp mạng lưới đổi pin rộng khắp với hệ thống hậu mãi toàn quốc đang giúp xe máy điện VinFast đáp ứng nhiều nhu cầu hơn, từ đi lại hằng ngày đến những chuyến đi dài. Với người dùng, sự thuận tiện còn nằm ở khả năng tiếp cận dịch vụ sau bán hàng dù chiếc xe được mua và sử dụng tại những địa phương khác nhau.