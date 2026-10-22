Mục sở thị trạm sạc ô tô điện lớn nhất Việt Nam tại Hà Nội

(VTC News) -

Nằm trên hai lô đất L2 và L3 thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội), trạm sạc V-Green Vinhomes Riverside có khu vực sạc và bãi đỗ xe rộng gần 29.000m². Với quy hoạch 1.038 vị trí đỗ, đây hiện là trạm sạc ô tô điện có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Vị trí đối diện Bệnh viện Vinmec Riverside thuận tiện cho cư dân khu đô thị Vinhomes Riverside, người dân khu vực Long Biên và các chủ xe điện thường xuyên di chuyển qua khu vực phía Đông Hà Nội.

Hiện V-Green đã chính thức đưa vào vận hành hai khu vực Zone 1 và Zone 2 với tổng cộng 866 cổng sạc ô tô điện. Các dãy trụ sạc được bố trí trên diện tích rộng lớn, cho phép hàng trăm xe sạc cùng lúc.

Dự kiến ngay trong năm 2026, V-Green sẽ hoàn thành Zone 3 với 172 cổng sạc bổ sung, nâng tổng quy mô trạm lên 1.038 cổng. Khi đó, trạm có thể phục vụ đồng thời hơn 1.000 ô tô điện VinFast, đáp ứng nhu cầu sạc của lượng lớn phương tiện tại khu vực.

Các trụ sạc tại đây có công suất dao động từ AC 22kW đến DC 120kW. Trong đó, các trụ sạc nhanh DC công suất cao phù hợp với chủ xe cần sạc nhanh để tiếp tục di chuyển. Các trụ AC phục vụ nhu cầu sạc trong thời gian dừng, đỗ dài. Sự đa dạng về công suất cho phép chủ xe lựa chọn phương án sạc phù hợp với lịch trình cá nhân.

Anh Phạm Đức Minh, một chủ xe VG 6 ở phường Phúc Lợi, bày tỏ sự hào hứng khi một trạm sạc quy mô lớn được đưa vào hoạt động ngay gần nhà. “Lần đầu tới trạm, tôi cũng thấy ‘choáng’ vì quy mô. Nhà ở gần nên tôi có thể tranh thủ ghé sạc trên đường về, hoặc sạc đầy pin trước những chuyến đi chơi xa cùng gia đình. Có thêm một trạm lớn ngay trong khu vực sinh sống thì quá tiện”, anh Minh chia sẻ.

Thường xuyên di chuyển tại khu vực Long Biên để phục vụ công việc, anh Ngô Mạnh Hào, tài xế công nghệ sử dụng Limo Green, cũng đánh giá cao việc V-Green tiếp tục bổ sung những trạm sạc quy mô lớn tại Hà Nội.

“Một ngày tôi di chuyển liên tục nên rất quan tâm đến mạng lưới trạm sạc. Trạm này có vị trí thuận đường tôi thường đi, lại có nhiều cổng sạc với các mức công suất khác nhau. V-Green càng mở nhiều trạm thì người dùng xe điện càng yên tâm”, anh Hào nhận định.

Bên cạnh hạ tầng dành cho ô tô, trạm sạc V-Green Vinhomes Riverside còn được trang bị 20 tủ đổi pin xe máy điện. Hệ thống cấp điện cho trạm bao gồm 4 trạm biến áp với thông số công suất 2 × 1.600kVA.

Với sự hiện diện của trạm Vinhomes Riverside, mạng lưới trạm sạc quy mô lớn của V-Green tiếp tục được mở rộng. Riêng tại Hà Nội, V-Green đã triển khai nhiều trạm sạc lớn như tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) với 272 cổng sạc ô tô điện; trạm tại bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn) gồm 42 trụ sạc nhanh 120kW, có thể phục vụ đồng thời 84 xe...

Đến nay, V-Green đã phát triển mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc trên toàn quốc. Doanh nghiệp cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 99 siêu trạm sạc tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, mỗi trạm có khả năng sạc nhanh đồng thời cho tối thiểu 100 ô tô điện, nhằm chuẩn bị cho nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm.

Từ khu dân cư đến các tuyến đường huyết mạch, mạng lưới sạc tiếp tục được mở rộng, giúp chủ xe VinFast thêm thuận tiện khi đi lại hằng ngày và chủ động hơn trên những hành trình xa.