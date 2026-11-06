VinFast Evo giá từ 15,8 triệu đồng giúp người mua 'nhẹ tiền, tiện dùng'

(VTC News) -

Lên đời xe điện nhẹ nhàng với ưu đãi 3 triệu đồng

Chi phí đi lại thấp hơn là lý do khiến anh Nguyễn Thành Đạt, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, lựa chọn VinFast Evo để thay chiếc xe xăng đã dùng nhiều năm. Ngoài hành trình tới công ty, anh thường phải gặp khách, đưa đón người thân và ghé mua sắm sau giờ làm nên tiền nhiên liệu là khoản phải dành đều mỗi tháng.

Trước đây, anh chi khoảng 700.000 đồng/tháng cho xăng. Với Evo, anh chọn thuê 2 pin với mức phí 300.000 đồng/tháng. Nhờ chính sách đổi pin miễn phí (20 lượt/tháng), anh không phải chi tiền cho việc nạp năng lượng.

“Trước tôi dành khoảng 700.000 đồng đổ xăng, giờ tiền thuê 2 pin là 300.000 đồng, các lượt đổi pin được miễn phí nên tính ra bớt khoảng 400.000 đồng mỗi tháng so với đổ xăng. Tính cả năm cũng gần 5 triệu đồng, đủ để dành cho những việc khác”, anh Đạt chia sẻ.

Anh Đạt cũng thích việc chăm xe bớt rườm rà. Evo không cần thay dầu động cơ, bugi hay lọc gió động cơ như xe xăng, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.

“Đi xe xăng tôi phải nhớ lúc nào thay dầu, khi nào kiểm tra bugi, lọc gió. Bớt được các hạng mục ấy thì việc chăm xe nhẹ nhàng hơn, nhất là khi công việc đang bận”, anh nói.

Khoản tiền mua ban đầu cũng dễ thu xếp hơn nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Từ mức niêm yết 18,8 triệu đồng theo phương án thuê pin, Evo được hỗ trợ 3 triệu đồng, đưa giá xe còn 15,8 triệu đồng đến hết ngày 19/12/2026.

Đi phố êm, đổi pin nhanh gọn

Bên cạnh lợi thế tiết kiệm, Evo còn giúp anh Đạt duy trì lịch đi lại quen thuộc bằng những trang bị tiện dụng.

Thiết kế gọn, đường nét bo tròn phù hợp cả khi đi làm lẫn đi chơi. Xe có tốc độ tối đa 70km/h và quãng đường di chuyển tới 165 km mỗi lần sạc khi lắp 2 pin. Với người di chuyển nhiều như anh Đạt, khả năng này giúp anh chủ động bố trí các chặng mà không phải nạp năng lượng quá thường xuyên.

Về vận hành, hệ thống giảm xóc có giảm chấn thủy lực giúp hạn chế cảm giác dằn xóc qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng, hữu ích khi anh Đạt chở thêm người thân.

Hộc phía trước có chỗ cho những món nhỏ thường dùng. Hệ thống đèn Full LED kết hợp đèn pha LED Projector hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Đặc biệt, khả năng đổi pin giúp anh dễ thu xếp khi lịch trình có thêm việc phát sinh. Thay vì quay về nhà hoặc chờ sạc, anh có thể ghé tủ, nhận pin thay thế rồi tiếp tục di chuyển. Đây cũng là giải pháp thuận tiện với người chưa có chỗ cắm sạc tại nơi gửi xe.

“Quanh nhà hay trên đường đi làm đều dễ tìm thấy tủ đổi pin. Cần thì ghé đổi rồi đi tiếp, không phải vòng xa hay chờ sạc nên rất tiện”, anh Đạt cho biết.

Các tiện ích qua ứng dụng E-Scooter hỗ trợ theo dõi pin, tìm xe và xem lại hành trình. Người dùng có thêm thông tin để chuẩn bị trước khi xuất phát, đồng thời chủ động bố trí lần đổi pin tiếp theo.

Với Evo, người dùng có thể tự tin lên đời xe điện nhờ giá mua vừa sức, đổi pin thuận tiện và chi phí sử dụng tiết kiệm. Chiếc xe đáp ứng lịch đi làm, sinh hoạt hàng ngày mà vẫn giúp chủ xe giữ thêm ngân sách cho những kế hoạch riêng.