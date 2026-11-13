Cuối tuần lái thử xe máy điện VinFast tại Vincom, ưu đãi tới 6 triệu đồng

(VTC News) -

Trải nghiệm trực tiếp đa dạng dòng xe

Sau gần hai tuần triển khai, chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” đã đi qua nhiều điểm trung tâm thương mại Vincom, mang tới cơ hội để khách hàng Việt lái thử xe máy điện và tìm hiểu mức hỗ trợ khi đổi xe đến hết ngày 29/11/2026.

Những điểm tiêu biểu có thể kể đến Vincom Plaza Thái Bình (Hưng Yên), Vincom Mega Mall Times City, Vincom Long Biên (Hà Nội), Vincom Phú Thọ và Vincom Plaza Imperia Hải Phòng...

Đến với sự kiện, khách hàng được trực tiếp quan sát thiết kế, kiểu dáng, đánh giá tư thế ngồi xe và các trang bị tiện ích. Trải nghiệm lái thử là dịp để người đang quen đi xe xăng cảm nhận cách xe điện lên ga và phản hồi. Ngoài ra, đội ngũ tư vấn bán hàng có mặt tại sự kiện cũng hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về giá bán, phương án pin và chính sách ưu đãi áp dụng cho từng mẫu.

Dải sản phẩm đa dạng là một điểm hấp dẫn của chuỗi sự kiện. Trong cùng một dịp, các gia đình có thể khám phá các dòng xe như Amio, Amio S2, Zgoo, Flazz, Flazz Max, Evo Lite hay Evo Grand Lite cho nhu cầu đi học và đi lại gần nhà.

Nhóm khách hàng văn phòng có thể trải nghiệm các dòng xe Evo Grand, Evo Grand II, Evo Grand Premia, Evo Grand Limited, Feliz 2025, Feliz II, Kyo. Viper và Kinet bổ sung lựa chọn cho người thích kiểu dáng thể thao.

Trong đó, các dòng xe đổi pin thu hút sự chú ý của người dùng sinh sống tại chung cư không có điều kiện sạc hoặc nhóm tài xế công nghệ. Với các dòng xe này, chủ xe chỉ cần ghé tủ đổi pin V-Green gần nhất, thay pin đã sử dụng bằng pin đã sạc đầy và đi tiếp.

Mạng lưới V-Green đã đạt khoảng 80.000 tủ trên toàn quốc, với mục tiêu mở rộng lên tới 150.000 tủ vào cuối năm 2026. Khách mua xe hình thức này còn được miễn phí 20 lượt đổi mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028.

Đáng chú ý, các dòng xe máy điện hiện hành của VinFast đều sử dụng pin LFP. Loại pin này có độ ổn định nhiệt và tuổi thọ chu kỳ cao, phù hợp với xe dùng hằng ngày. VinFast bảo hành chính hãng 6 năm cho xe và 8 năm cho pin mua kèm, không giới hạn số km.

Hỗ trợ tới 6 triệu đồng, đổi pin miễn phí

Cùng thời điểm tổ chức chuỗi sự kiện, khách hàng tiếp tục được hưởng quyền lợi ưu đãi tài chính từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, đang áp dụng tới ngày 19/12/2026.

Cụ thể, người đang sở hữu ô tô xăng, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của hãng khác, cũng như người sở hữu ô tô điện hoặc xe máy điện VinFast chuyển đổi sang xe máy điện VinFast sẽ được hỗ trợ lên tới 6 triệu đồng.

Trong đó, Viper và Kinet có mức hỗ trợ cao nhất. Với phương án thuê pin, cả hai mẫu xe được ưu đãi 6 triệu đồng, còn lần lượt 29 triệu và 34 triệu đồng. Khi mua xe kèm pin, mức hỗ trợ là 4,5 triệu đồng, đưa giá Viper còn 36,1 triệu đồng và Kinet còn 45,4 triệu đồng.

Với Feliz II, phương án thuê pin được hỗ trợ 4 triệu đồng, còn 19 triệu đồng. Người mua xe kèm pin được hỗ trợ 3 triệu đồng, còn 25,7 triệu đồng. Kyo được ưu đãi 5 triệu đồng với phương án thuê pin, còn 25 triệu đồng, hoặc 3,5 triệu đồng khi mua kèm pin, còn 31,8 triệu đồng.

Các phiên bản của dòng xe Evo Grand cùng được hỗ trợ 3 triệu đồng. Sau ưu đãi, Evo Grand có giá 19,5 triệu đồng, Evo Grand II 22,9 triệu đồng, Evo Grand Premia 24,9 triệu đồng và Evo Grand Limited 26,9 triệu đồng.

Ở phân khúc học sinh, các mẫu Amio, Amio S2, Zgoo, Flazz và Evo Grand Lite cùng được hỗ trợ 2 triệu đồng. Với Flazz Max và Evo Lite, khách hàng được ưu đãi 2 triệu đồng khi thuê pin hoặc 1,5 triệu đồng khi mua xe kèm pin.

Cuối tuần 14-15/11, chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” sẽ diễn ra tại Vincom Plaza Lạng Sơn, Vincom Plaza Yên Bái, Vincom Plaza Thanh Hóa và Vincom Buôn Ma Thuột. Các điểm tổ chức ở phía Nam gồm Vincom Mega Mall Grand Park, Vincom Plaza Xuân Khánh, Vincom Plaza Vĩnh Long và Vincom Plaza Tây Ninh.

Ngoài ra, khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình và địa điểm tổ chức sự kiện ở từng địa phương tại website VinFast.