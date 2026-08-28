Xe cứu thương va chạm xe máy trên quốc lộ, tông đổ tường rào bệnh viện ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h30 ngày 28/8 tại Quốc lộ 1, đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh (phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Chiếc xe máy hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe cứu thương, người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương nặng. (Ảnh: H.T)

Thời điểm trên, xe cứu thương mang biển kiểm soát 38A-003.xx lưu thông trên Quốc lộ 1, khi đang rẽ vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 38X1-507.xx do một phụ nữ điều khiển, đang chạy theo hướng Bắc - Nam.

Người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh cấp cứu.

Sau khi va chạm với xe máy, xe cứu thương tiếp tục lao vào khu vực cổng bệnh viện, tông đổ một phần tường rào.

Chiếc xe cứu thương tiếp tục tông hỏng tường rào bệnh viện sau khi va chạm với xe máy. (Ảnh: H.T)

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Sông Trí và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây 4 ngày, lúc 10h30 ngày 24/8 tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy làm một người chết. Theo thông tin ban đầu,xe đầu kéo mang biển số Lào kéo theo rơ-móoc di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) với đường Ngô Quyền - đường tỉnh 550 thuộc xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), ô tô này va chạm với xe máy do ông N.V.H. (sinh năm 1964, trú xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái.

Cú tông quá mạnh khiến ông H. ngã xuống đường dẫn tới tử vong.