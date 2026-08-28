Hoãn phiên tòa xử vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

(VTC News) -

Sáng 28/8, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm vụ tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) lái xe tải lấn làn, gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T. (SN 2010, ngụ ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Bị tổn thương cơ thể 90% do súng gây ra, nhưng Trung và luật sư bào chữa có mặt theo giấy triệu tập.

Chờ đến giờ xét xử nhưng phía gia đình bị hại và 12 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, mẹ của Trân) vắng mặt, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa sáng 28/8. (Ảnh: Duy Khang)

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung lái xe tải BKS 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện xe tải do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) cầm lái đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt.

Lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (bạn của T.) chạy xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do T. điều khiển, chở em L.M.N. Thấy xe tải lấn sang phần đường, em N. phanh gấp. Xe của T. chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của N.

Sau cú va chạm, xe của T. ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người T. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của T.), dùng súng bắn vào đầu Trung khiến người này bị thương nặng, sau đó ông Phúc tự sát.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đến ngày 26/6/2025, khởi tố bị can đối với Trung.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do súng gây ra.

Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy, VSND tỉnh Vĩnh Long đã truy tố Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.