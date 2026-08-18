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Xuất bản ngày 18/08/2026 10:21 AM
Xuất bản ngày 18/08/2026 10:21 AM

Hai xe container va chạm trên cao tốc, một tài xế tử vong

Ngày 18/8, lực lượng chức năng TP Đồng Nai xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe container trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến một tài xế tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 17/8, xe container biển kiểm soát 81H-085.XX kéo theo rơ-moóc lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi đến Km79+900 (đoạn qua xã Xuân Định, TP Đồng Nai), xe container biển kiểm soát 37H-053.XX kéo theo rơ-moóc bất ngờ tông mạnh vào xe container chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe container biển kiểm soát 37H-053.XX biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện nằm chắn một phần làn ngoài.

Phần đầu xe container biến dạng sau va chạm trên cao tốc. (Ảnh: TTXVN)

Phần đầu xe container biến dạng sau va chạm trên cao tốc. (Ảnh: TTXVN)

Phần đầu xe container biến dạng sau va chạm trên cao tốc. (Ảnh: TTXVN)Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông cùng đơn vị vận hành cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Do 2 phương tiện nằm chắn một phần làn ngoài nên lực lượng chức năng đã tiến hành đóng cao tốc từ nút giao Tỉnh lộ 765 đến nút giao Quốc lộ 56 (TP Đồng Nai) để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác đảm bảo an toàn giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Cho đến thời điểm đầu giờ sáng 18/8, lực lượng chức năng vẫn đang đóng nút giao trên cao tốc để xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Báo Tin tức )

Link: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/hai-xe-container-va-cham-tren-cao-toc-khien-mot-tai-xe-tu-vong-20260818083101429.htm

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