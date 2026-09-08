(VTC News) -

Stella Juva, xe cứu thương năng lượng mặt trời đầu tiên thế giới, vừa hoàn thành hành trình thử nghiệm hơn 800 km tại Kenya, cho thấy khả năng đưa dịch vụ y tế đến những vùng xa thiếu điện.

Mẫu xe do nhóm sinh viên Solar Team Eindhoven thuộc Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan, phát triển. Xe sử dụng năng lượng từ các tấm pin mặt trời tích hợp trên thân và lưu trữ trong bộ pin 50 kWh.

Nhờ đó, Stella Juva vẫn có thể di chuyển và vận hành thiết bị y tế sau khi Mặt Trời lặn, đặc biệt hữu ích tại những khu vực thiếu điện và nhiên liệu ổn định.

Stella Juva với các tấm pin mặt trời được mở rộng. (Ảnh: Euronews)

Khác với xe cứu thương thông thường đưa bệnh nhân tới bệnh viện, Stella Juva được thiết kế để đưa nhân viên và thiết bị y tế đến tận cộng đồng. Khi xe dừng, các tấm pin mặt trời bên hông có thể mở rộng, vừa tăng khả năng thu năng lượng vừa tạo bóng râm cho hoạt động khám chữa bệnh.

“Khi dừng, xe tạo ra nhiều điện mặt trời hơn lượng điện mà các thiết bị y tế tiêu thụ. Điều này có nghĩa nhân viên y tế có thể sử dụng thiết bị bất cứ lúc nào”, Yarno Basten, thành viên Solar Team Eindhoven, cho hay.

Xe được trang bị máy X-quang, máy siêu âm, máy khử rung tim tự động (AED) và thiết bị làm lạnh để bảo quản vaccine. Trong thử nghiệm kéo dài hai ngày, Stella Juva cho thấy khả năng phục vụ khoảng 200 người.

Ngay cả khi tất cả thiết bị y tế hoạt động cùng lúc, lượng điện mặt trời xe tạo ra khi dừng vẫn lớn hơn mức tiêu thụ. Nhóm phát triển cho rằng kết quả chứng minh Stella Juva có thể hoạt động “độc lập về năng lượng”, không phải phụ thuộc vào lưới điện khu vực.

“Xe không chỉ di chuyển bền vững mà còn có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoàn toàn độc lập. Đặc biệt tại những vùng xa, nơi năng lượng thường khan hiếm, điều này có thể tạo ra khác biệt lớn”, trưởng nhóm Mathijs van Gerven cho biết.

Stella Juva, xe cứu thương năng lượng mặt trời đầu tiên thế giới. (Ảnh: Euronews)

Khả năng vận hành của Stella Juva được kiểm chứng trong chuyến thử nghiệm phối hợp với tổ chức y tế quốc tế Amref Health Africa tại vùng Narok, Kenya. Xe đã di chuyển hơn 800 km qua nhiều địa điểm, có thời điểm mất 6 giờ trên những tuyến đường khó khăn để tới khu vực xa xôi ở Mosiro.

Trong quá trình chạy trên địa hình gồ ghề, thanh liên kết bánh trước với cơ cấu lái bị hỏng. Đây là bộ phận được thiết kế để hỏng trước nhằm bảo vệ các thành phần khác. Nhóm thay linh kiện trong khoảng nửa giờ và tiếp tục hành trình.

Theo Geoffrey Sadera, phụ trách dự án sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Amref Health Africa, khoảng cách xa và nguồn điện thiếu ổn định khiến người dân Narok gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

“Stella Juva không chỉ đưa nhân viên y tế đến những cộng đồng xa xôi mà còn mang theo nguồn điện và thiết bị cần thiết để khám, chẩn đoán ngay tại chỗ”, bà Sadera nói.

Trong một chuyến khám lưu động, Stella Juva có thể hỗ trợ siêu âm cho tối đa 40 phụ nữ mang thai. Khả năng này đặc biệt có ý nghĩa tại Narok và các khu vực lân cận, nơi tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em còn cao.

“Nếu có thể triển khai Stella Juva tại những khu vực này, tác động tiềm năng sẽ rất lớn. Chúng tôi có thể phát hiện nguy cơ sớm hơn, can thiệp nhanh hơn và cuối cùng là cứu sống nhiều người”, bà Sadera chia sẻ.

Sau thử nghiệm tại Kenya, nhóm phát triển hy vọng kết quả của Stella Juva sẽ thu hút doanh nghiệp, tổ chức xã hội và chính phủ quan tâm đến mô hình chăm sóc y tế này. Nhóm cũng sẵn sàng hợp tác với các bên muốn nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô trong tương lai.