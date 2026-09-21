Xe buýt không đến đón, đội Hàn Quốc khiếu nại ban tổ chức ASIAD 2026

(VTC News) -

Theo hãng thông tấn Yonhap, đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc phải hủy buổi tập vào sáng 20/8 vì xe buýt đưa đón không đến theo lịch trình. Sự cố này xảy ra chỉ vài giờ trước khi toàn đội bước vào trận chung kết ASIAD 2026 gặp chủ nhà Nhật Bản.

Các quan chức của đội tuyển Hàn Quốc cho biết chiếc xe buýt dự kiến đến khách sạn của đội tại Nagoya lúc 10h để đưa các cầu thủ tới địa điểm tập luyện. Tuy nhiên, đến giờ hẹn, chiếc xe vẫn không xuất hiện và đội cũng không nhận được lời giải thích về sự cố.

Theo kế hoạch, tuyển Hàn Quốc có buổi tập ném rổ vào buổi sáng nhằm làm quen và chuẩn bị cho trận chung kết diễn ra lúc 19h40 tại Aichi International Arena. Đội bóng xứ kim chi thua 57-67 trước đội chủ nhà. Điều này càng khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc bức xúc.

Đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc phải hủy buổi tập trước trận chung kết ASIAD 2026 vì xe buýt đưa đón không đến. (Ảnh: Chosun Daily)

Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc cho biết sẽ gửi khiếu nại tới Ban tổ chức ASIAD và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) về sự việc.

Khi Reuters đề nghị bình luận, Ban tổ chức không nói cụ thể về sự cố của đội Hàn Quốc. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết trong email: “Chúng tôi đang nỗ lực bố trí lịch trình vận chuyển phù hợp cho tất cả vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên sự kiện nhằm bảo đảm các cuộc thi không bị ảnh hưởng”.

Đây không phải là sự cố đầu tiên liên quan đến công tác tổ chức tại ASIAD 2026. Trước đó, Đại hội đã ghi nhận một số vấn đề trong việc bố trí nơi ăn ở và phương tiện đưa đón các đoàn thể thao.

Riêng đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc liên tiếp gặp trục trặc trong những ngày đầu giải. Trước trận ra quân bảng D gặp Qatar ngày 15/9, toàn đội đến sân bóng bầu dục Nagoya City Mizuho Park muộn hơn kế hoạch khoảng 30 phút do tài xế xe buýt bị lạc đường.

Ngay sau trận đấu, đội dự kiến có buổi tập hồi phục tại sân bóng ở Handa, cách Nagoya khoảng 40 km. Tuy nhiên, toàn đội không thể khởi hành đúng giờ vì ban tổ chức không bố trí xe đến khách sạn đón đội theo kế hoạch.

Đến ngày 18/9, đoàn thể thao nước này lại gặp một tình huống hy hữu. Trước trận khúc côn cầu sân cỏ nam giữa Hàn Quốc và Bangladesh, ban tổ chức ASIAD 2026 phát nhầm quốc ca Triều Tiên thay vì quốc ca Hàn Quốc. Sự cố này khiến cầu thủ tỏ ra bối rối. Một số tuyển thủ vẫn đứng nghiêm, trong khi những người khác đưa tay lên đầu hoặc đặt tay lên ngực trước quốc kỳ.