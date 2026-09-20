Thái Lan giành 3 HCV môn thể thao lạ ở ASIAD 2026

(VTC News) -

Chiều 20/9, đoàn thể thao Thái Lan để lại dấu ấn mạnh mẽ ở bộ môn Teqball. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, họ giành 3 huy chương vàng liên tiếp. Ở hạng mục đôi nam nữ, cặp vận động viên Phakpong Dejaroen và Suphawadi Wongkhamchan đánh bại Yuina Sakamoto - Akinori Wase với tỉ số 2-0.

Ở nội dung đôi nữ, Jutatip Kuntatong - Suphawadi Wongkhamchan đánh bại cặp đôi Myanmar Aung Hsu Mon - Than Phyu Phyu cùng tỉ số 2-0. Không có khác biệt nào ở nội dung đôi nam, Sorrasak Thaosiri - Jirati Chanliang đánh bại cặp đôi Ahmad Kassem và Mohammad Hafez đến từ Lebanon. ASIAD 2026 là lần đầu tiên teqball được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội thể thao châu Á.

Teqball Thái Lan để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Teqball là môn thể thao sử dụng bóng đá nhưng thi đấu trên một chiếc bàn cong chuyên dụng, có lưới ngăn ở giữa. Người chơi dùng các bộ phận cơ thể được phép trong bóng đá như chân, đầu, ngực hoặc vai để đưa bóng sang phần bàn của đối phương, nhưng không được dùng tay và cánh tay.

Mỗi bên có tối đa 3 lần chạm bóng trước khi đưa bóng qua lưới, đồng thời một vận động viên không được chạm bóng hai lần liên tiếp bằng cùng một bộ phận cơ thể. Teqball có nhiều nội dung thi đấu như đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu đòi hỏi người chơi có kỹ thuật xử lý bóng tốt, khả năng phán đoán quỹ đạo và phối hợp nhanh trong không gian hẹp.

Môn thể thao này ra đời tại Hungary vào đầu thập niên 2010 và phát triển nhanh ở nhiều quốc gia nhờ tính kết hợp giữa kỹ thuật bóng đá và thi đấu đối kháng. Teqball hiện có hệ thống giải quốc tế riêng và ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở các đại hội thể thao đa môn.

Sáng 20/9, Nguyễn Hoàng Minh Tân (18 tuổi) và Trịnh Gia Nghi (23 tuổi) giúp đoàn thể thao Việt Nam có huy chương đồng đầu tiên cũng từ môn Teqball.

Thái Lan đang dẫn đầu trong số 11 quốc gia Đông Nam Á dự ASIAD 2026. Lào và Timor Leste chưa có huy chương.