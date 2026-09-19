Lễ khai mạc ASIAD 2026: Chủ nhà huy động 10.000 cảnh sát, dùng AI chống tội phạm

(VTC News) -

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) có sự tham dự của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Do đó, nhà chức trách Nhật Bản triển khai nhiều biện pháp an ninh đặc biệt, trong đó thành lập “Phòng đối sách bảo vệ” do Cục trưởng Cục An ninh đứng đầu.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, khoảng 10.000 cảnh sát sẽ được huy động để bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra lễ khai mạc. Trong số này, khoảng 3.100 cảnh sát thuộc các đơn vị được điều động đặc biệt từ nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản.

Các khu vực trong phạm vi khoảng 1 km quanh địa điểm tổ chức lễ khai mạc và nơi lưu trú của Nhật hoàng cùng Hoàng hậu sẽ được thiết lập vùng cấm bay đối với thiết bị bay không người lái, theo đạo luật mới nhằm siết chặt quy định về hoạt động của máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Đây là lần đầu tiên luật sửa đổi được áp dụng đối với một sự kiện có sự tham dự của Nhật hoàng.

Nhiều biện pháp an ninh đặc biệt được triển khai tại lễ khai mạc ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đối phó với nguy cơ từ những “lone offender”, hay còn gọi là “sói đơn độc”. Đây là những cá nhân không thuộc một tổ chức khủng bố cụ thể nhưng hành động đơn lẻ theo hướng cực đoan, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho nhiều người.

Do những đối tượng này thường ít có mối quan hệ hoặc tương tác với những người xung quanh, các vụ phạm tội do “sói đơn độc” thực hiện được cho là rất khó phát hiện những dấu hiệu cảnh báo từ trước.

Để đối phó với những đối tượng này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản thông báo sẽ thành lập “Trung tâm tổng hợp thông tin về mối đe dọa ‘sói đơn độc’ tại ASIAD”. Theo báo TBS, đây là lần đầu tiên một trung tâm như vậy được thành lập cho một sự kiện không phải là cuộc bầu cử cấp quốc gia.

Trung tâm có nhiệm vụ tập hợp và tổng hợp các thông tin có thể là dấu hiệu báo trước hành vi phạm tội, bao gồm những bài đăng đe dọa giết người trên mạng xã hội. Nhà chức trách Nhật Bản cũng sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích các bài đăng trên mạng xã hội, không chỉ bằng tiếng Nhật mà còn bằng nhiều ngoại ngữ.

Lễ khai mạc ASIAD 20 diễn ra từ 16h đến 18h (giờ Việt Nam) ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho, Nagoya, Nhật Bản. Với chủ đề “Trái tim chung nhịp đập”, chương trình hướng đến sự kết nối giữa vận động viên, người hâm mộ và các nền văn hóa, đồng thời truyền tải thông điệp đoàn kết thông qua thể thao.

Đạo diễn Yukihiko Tsutsumi đảm nhiệm dàn dựng lễ khai mạc, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với những nét đặc trưng văn hóa địa phương.