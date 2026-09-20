Thần đồng Trung Quốc 13 tuổi phá kỷ lục ASIAD

(VTC News) -

Nội dung bơi bướm 200m nữ ở ASIAD 2026 chứng kiến khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ của thể thao Trung Quốc và châu Á. Ở làn bơi số 4, Yu Zidi (Vu Tử Địch) đạt thành tích 2 phút 05 giây 08, phá kỉ lục cũ của đồng hương Zhang Yufei (Trương Vũ Phi) ở mức 2 phút 05 giây 57. Cô gái trẻ sinh ngày 16/10/2012, tức là mới chỉ 13 tuổi 339 ngày khi bước lên đỉnh vinh quang ở Á vận hội.

Kỉ lục châu Á ở nội dung 200m bướm nữ được thiết lập vào năm 2009 bởi Liu Zige (Lưu Tử Ca) là 2 phút 01 giây 81. Kỉ lục thế giới thuộc về Summer McIntosh của Canada thiết lập ngày 4/7/2026 ở mốc thời gian 2 phút 01 giây 65.

Yu Zidi giành huy chương vàng ASIAD 2026.

Việc Yu Zidi giành huy chương vàng có lẽ không làm nhiều người bất ngờ. Cô vẫn bơi nhanh hơn các đối thủ xếp sau từ 3 đến 4 giây. Bất ngờ lớn nhất là việc Yu Zidi có thể bung sức để rồi phá kỉ lục của người đàn chị nắm hơn 3 năm qua, cô cũng chỉ nhanh hơn khoảng 49 phần trăm giây.

Yu Zidi sinh ra tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô nàng bén duyên với bơi lội xuất phát từ việc muốn giải nhiệt, tránh nóng vào mùa hè. Năm 6 tuổi, cha của Yu Zidi đưa con gái đến công viên nước và dần dần được một huấn luyện viên chú ý, khuyến khích đi theo con đường chuyên nghiệp. Năm 9 tuổi, Yu Zidi bắt đầu sự nghiệp của một vận động viên câu lạc bộ Bơi lội Hebei Taihua Jinye.

Yu Zidi tập luyện cùng Li Bingjie - người từng đoạt huy chương Olympic và còn là đồng hương tỉnh Hà Bắc. Năm 2024, ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, cô đạt thời gian 4 phút 40 giây 97 để giành huy chương bạc khi chưa đầy 12 tuổi. Yu Zidi đã ở rất gần tấm vé dự Thế vận hội.

Năm 2025, Yu Zidi trở thành vận động viên bơi lội trẻ nhất giành được huy chương tại Giải vô địch bơi lội thế giới ở nội dung 4x200m tự do. Cô đứng thứ 4 ở 2 nội dung cá nhân khác.