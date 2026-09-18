Ban tổ chức ASIAD 2026 phát quốc thiều Triều Tiên cho đội tuyển Hàn Quốc

(VTC News) -

Sự việc xảy ra trước trận hockey sân cỏ nam (khúc côn cầu trên cỏ) giữa đội tuyển Hàn Quốc và Bangladesh tại ASIAD 2026 vào 18/9. Môn khúc côn cầu cũng giống như bóng đá và bóng rổ, quốc ca của cả 2 đội tham gia thi đấu sẽ vang lên trước khi cầu thủ chính thức bắt đầu trận đấu.

Sự cố này khiến cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra bối rối. Một số tuyển thủ vẫn đứng nghiêm, trong khi những người khác đưa tay lên đầu hoặc đặt tay lên ngực trước lá cờ Hàn Quốc.

Việc quốc thiều Hàn Quốc bị phát nhầm thành quốc thiều Triều Tiên được xem là sự cố hy hữu. (Ảnh: Yonhap)

Ban tổ chức nhanh chóng nhận ra sai sót và dừng phần nghi lễ để khắc phục. “Chúng tôi phát nhầm quốc ca”, phía ban tổ chức ASIAD 2026 nhận lỗi sai.

Theo Yonhap, trọng tài yêu cầu 2 đội thực hiện nghi thức chào hỏi ngay cả khi quốc ca Hàn Quốc vẫn đang được phát. Vì vậy, cầu thủ Hàn Quốc bước vào trận đấu mà không có cơ hội hát trọn vẹn quốc ca của nước mình.

Nguồn tin từ Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc thông tin thêm: “Chúng tôi đã thu thập bằng chứng, bao gồm cả video để điều tra vụ việc và xác nhận việc quốc ca Triều Tiên được phát. Chúng tôi dự định sẽ chính thức phản ánh lên ban tổ chức”.

Đây là sự việc đáng lo ngại, gợi nhớ đến Thế vận hội mùa hè - Olympic Paris 2024. Thời điểm đó, khi đội tuyển Hàn Quốc diễu hành trên thuyền dọc sông Seine, trung tâm thủ đô Paris, người dẫn chương trình đã giới thiệu đoàn vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh.

Ngay sau đó, Hội đồng Thể thao Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn và trình báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phản ánh về sai sót đáng tiếc với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và yêu cầu ủy ban này cần chỉn chu hơn để tránh sự việc tương tự tái diễn.

Sau đó, IOC xin lỗi phía Hàn Quốc thông qua mạng xã hội: “Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sai sót xảy ra trong phần giới thiệu đoàn đại biểu Hàn Quốc trong buổi phát sóng lễ khai mạc”.