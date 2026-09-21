Thần đồng Trung Quốc khổ luyện đến mức ngủ gật khi ăn, 13 tuổi giành HCV ASIAD

(VTC News) -

Kình ngư Trung Quốc Vu Tử Địch (Yu Zidi) gây chấn động khi mới 13 tuổi đã giành HCV nội dung 200m bướm nữ tại ASIAD 2026 với thành tích 2 phút 05 giây 08, qua đó phá kỷ lục ASIAD cũ 2 phút 05 giây 57 của đồng hương Trương Vũ Phi (Zhang Yufei). Sinh ngày 16/10/2012, Vu Tử Địch mới 13 tuổi 339 ngày khi lập thành tích này.

Vừa đi học vừa tập bơi, mệt tới mức ngủ gật khi ăn cơm

Vu Tử Đich sinh tại Hà Bắc và đến với bơi lội ban đầu để tránh nóng. Năm 6 tuổi, cô được một huấn luyện viên phát hiện tại công viên nước. Nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp Vu Tử Địch, HLV Lý Siêu vẫn còn ấn tượng sâu sắc: “Con bé không phải kiểu trẻ quá hiếu động, nhưng hễ xuống nước là hoàn toàn khác biệt. Động tác đạp chân cực kỳ tốt, cứ ‘ào ào ào’ là lướt về phía trước. Nhảy xuống nước không hề sợ hãi, nước ngập qua đầu cũng chẳng hoảng”.

Vu Tử Địch giành HCV ở ASIAD 2026 - Ảnh: Reuters

Cứ như thế, Vu Tử Địch được huấn luyện viên lựa chọn, và với sự đồng ý của người cha, cô chính thức bước chân sang con đường bơi lội chuyên nghiệp, khởi động hành trình theo đuổi giấc mơ. Sau khi tiếp nhận huấn luyện bài bản, tốc độ tiến bộ của Vu Tử Địch khiến người ta phải trầm trồ. 4 năm sau, cô thuận lợi đạt chuẩn Vận động viên Cấp 1 Quốc gia, vượt trội hơn hẳn các vận động viên cùng lứa tuổi và được vào tập huấn tại đội tuyển bơi lội tuyến 2 tỉnh Hà Bắc. “Con bé bơi nhanh hơn cả các bạn cùng trang lứa, chỉ riêng phần chân thôi đã cực kỳ khỏe rồi”, HLV Lý Siêu chia sẻ.

Giải vô địch bơi lội toàn quốc tháng 5/2024 đã trở thành cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của Vu Tử Địch. Khi ấy mới 11 tuổi và vẫn đang học tiểu học, với tinh thần “điếc không sợ súng”, cô đăng ký tham gia tới 10 nội dung đơn, tự tin dấn thân vào đấu trường quy tụ toàn những tên tuổi đỉnh cao toàn quốc. Cuối cùng, cô giành huy chương bạc nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 40 giây 97, từ đó chính thức trở thành “tiềm năng vàng” được làng bơi lội Trung Quốc công nhận.

Vu Tử Địch đã khổ luyện để giành được thành công - Ảnh: Reuters

Điều thực sự giúp Vu Tử Địch thu hút sự quan tâm rộng rãi hơn chính là Giải vô địch bơi lội toàn quốc diễn ra vào tháng 5/2025. Cô một mạch rinh về hai huy chương vàng ở các nội dung 400m hỗn hợp cá nhân và 200m bướm. Trong đó, thành tích 2 phút 06 giây 83 ở nội dung 200m bướm đủ sức lọt vào top 4 ngay cả khi đem so với Thế vận hội Paris. Tại giải đấu này, Vu Tử Địch đã đạt chuẩn A ở cả ba nội dung cá nhân, chính thức giành vé tham dự Giải vô địch thế giới và bắt đầu thu hút sự chú ý của làng bơi lội toàn cầu.

Là vận động viên nhỏ tuổi nhất tại Giải vô địch bơi lội thế giới 2025 ở Singapore, ngay trong lần đầu ra biển lớn, Vu Tử Địch đã lọt vào tất cả các trận chung kết nội dung cá nhân cô tham gia. Cô lần lượt giành vị trí thứ tư ở cả ba nội dung: 200m hỗn hợp, 200m bướm và 400m hỗn hợp, liên tục phá vỡ thành tích cá nhân tốt nhất của bản thân.

Dù bỏ lỡ tấm huy chương trong gang tấc, cô bé đã thể hiện một sức cạnh tranh đáng kinh ngạc. Không dừng lại ở đó, Vu Tử Địch còn tham gia vòng loại nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ và cùng đồng đội giành một tấm huy chương đồng, trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giải vô địch bơi lội thế giới giành được huy chương, tạo nên một trang sử mới.

Vu Tử Địch luôn phải trải qua cuộc sống bận rộn vừa cân bằng việc học vừa tập luyện với cường độ cao. Tại sự kiện tổng kết và tuyên dương của tỉnh Hà Bắc năm ngoái, Vu Tử Địch nhớ lại: “Cả ngày học ở trường, tan học lại đi tập luyện, thực sự rất mệt, có những lúc mệt đến mức đang ăn cơm cũng ngủ gật”.

Từng muốn bỏ tập vì áp lực tâm lý

Trong thời gian chuẩn bị cho nội dung 400m hỗn hợp nữ tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2024, áp lực tâm lý từng khiến cô như nghẹt thở. Vu Tử Địch thừa nhận: “Lúc đó giống như có một cục đá lớn đè nặng lên người, khiến em không thở nổi”. Cô thậm chí từng khóc lóc với huấn luyện viên: “Ngoại trừ tập luyện ra thì bảo em làm gì em cũng đồng ý”. Rất may, nhờ sự động viên và định hướng liên tục từ huấn luyện viên, cô đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng để rồi giành tới 4 huy chương tại Đại hội Thể thao Toàn quốc.

“Lúc đó em chỉ thấy mệt, không muốn tập nữa, cứ nhìn thấy hồ bơi là chán,” cô thẳng thắn chia sẻ. Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao Bơi lội & Nhảy cầu tỉnh Hà Bắc, ông Lưu Hải Đào, giải thích: “Cháu Vu thuộc cơ địa dễ tăng cân, giai đoạn tuổi dậy thì lại càng dễ phát phì. Khối lượng tập luyện lại lớn hơn nhiều so với các VĐV cùng lứa, cộng thêm áp lực học tập nên tâm lý khó tránh khỏi những dao động”.

Vu Tử Địch từng muốn bỏ cuộc - Ảnh: Reuters

Giai đoạn đó, HLV, bác sĩ đội tuyển và cha mẹ đã thay nhau trò chuyện, giải tỏa tâm lý cho cô. HLV Lý Siêu thậm chí còn nhắc lại kỷ niệm những ngày đầu cô mới vào đội. “Nghe lại chuyện hồi đó mình bé tí tẹo mà đã liều mạng cố gắng đuổi kịp các anh chị lớn, tự nhiên em thấy mình không thể bỏ cuộc giữa chừng được,” Vu Tử Địch tâm sự.

Đằng sau sự kiên trì của cô là điểm tựa vững chắc từ cả tập thể. Ban huấn luyện xây dựng kế hoạch tập luyện và chế độ dinh dưỡng khoa học; nhà vô địch Olympic 2020 Lý Băng Khiết (Li Bingjie) thì như một người chị lớn, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm thi đấu: “Chị Băng Khiết bảo em những lúc căng thẳng hãy nghĩ về các động tác kỹ thuật, tập trung toàn bộ trí óc vào làn nước”.

Sự hỗ trợ đó tiếp tục phát huy tác dụng tại đấu trường thế giới. Trong thời gian diễn ra Giải vô địch thế giới ở Singapore, cô vẫn duy trì nhịp sinh hoạt thường ngày: 6 giờ sáng thức dậy tập dẻo, giờ nghỉ trưa làm bài tập về nhà, 2 tiếng trước trận đấu cùng HLV xem video phân tích đối thủ trên máy tính bảng. Đêm trước trận bán kết, phát hiện ra video lượt quay đầu của VĐV người Canada McIntosh, cô đã xem đi xem lại hơn 20 lần...

Dù nổi tiếng từ sớm và liên tục xuất hiện trên trang nhất của các báo đài quốc tế, Vu Tử Địch vẫn cho thấy sự chín chắn và tỉnh táo vượt xa tuổi đời. Cô hiểu rõ nếu chỉ dựa vào năng khiếu thì không thể đi được đường dài: “Tài năng quyết định điểm xuất phát, nhưng để đi xa hơn và đứng cao hơn thì phải dựa vào sự kiên trì và mồ hôi công sức mỗi ngày.”

Vu Tử Địch chia sẻ: “Chặng đường phía trước còn rất dài. Em sẽ giữ vững mục tiêu ban đầu, tiếp thêm sức mạnh từ tập thể và nỗ lực hết mình để bước lên bục cao nhất tại Olympic”.