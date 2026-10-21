(VTC News) -

Trong bối cảnh xu hướng kiến trúc hiện đại ưu tiên tính thực dụng và trải nghiệm sống xanh, thiết kế nhà cấp 4 mái Nhật đang khẳng định vị thế dẫn đầu.

Khác với mái Thái có độ dốc cao nổi bật, mái Nhật sở hữu độ dốc nhẹ hơn (khoảng 20% - 30%), mở rộng đều ra bốn hướng tạo cảm giác cân đối và vững chãi.

Mái dốc vừa phải hỗ trợ thoát nước mưa nhanh, đồng thời tạo không gian đệm giúp chống nóng hiệu quả trong mùa hè.

Dưới đây là các mẫu nhà cấp 4 mái Nhật dẫn đầu xu hướng 2026:

Nhà cấp 4 mái Nhật hiện đại

(Ảnh: AI)

Nhà mái Nhật hiện đại hướng đến sự tối giản, thanh thoát và không gian mở, tạo sự kết nối giữa sân vườn và không gian sống qua hệ thống cửa kính, vách kính lớn. Bên cạnh đó, vật liệu kính mang đến giá trị thẩm mỹ cao cho công trình.

Nhà cấp 4 mái Nhật tân cổ điển

(Ảnh: Neohouse)

Nhà cấp 4 mái Nhật tân cổ điển kết hợp giữa nét sang trọng của kiến trúc tân cổ điển và sự cách tân mới mẻ của phong cách hiện đại.

Chi phí xây nhà 4 mái Nhật tân cổ điển cao hơn so với công trình thông thường khác do đầu tư tỉ mỉ từ họa tiết, phào chỉ trang trí cho đến trụ cột...

Nhà cấp 4 mái Nhật phong cách Địa Trung Hải

(Ảnh: Neohouse)

Sự kết hợp giữa mái Nhật thanh lịch và phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng mang đến không gian sống ấn tượng, đậm chất nghỉ dưỡng.

Ngôi nhà nổi bật bởi sự giao thoa giữa đường nét gọn gàng, tối giản và vẻ đẹp lãng mạn của kiến trúc ven biển.

Nhà cấp 4 mái Nhật 3 phòng ngủ

(Ảnh: Neohouse)

Đây là mẫu nhà phù hợp cho những gia đình có từ 3 - 5 thành viên cùng sinh sống. Gam màu trắng sáng chủ đạo kết hợp cửa kính mang đến vẻ đẹp hiện đại, thông thoáng cho ngôi nhà.

Nhà cấp 4 mái Nhật chữ L

(Ảnh: AI)

Nhà cấp 4 chữ L mái Nhật mang vẻ đẹp sang trọng, tinh tế vừa tối ưu công năng sử dụng. Tường nhà sơn trắng chủ đạo, kết hợp hài hòa với các mảng tường ốp gạch xám trang nhã.

Phần sân rộng rãi, điểm xuyệt cảnh quan cây xanh tạo không gian thoáng đãng.

Nhà cấp 4 mái Nhật tích hợp gara

(Ảnh: AI)

Mô hình này đặc biệt được ưa chuộng tại các vùng ven đô và khu vực nông thôn. Dáng nhà chữ L giúp tối ưu không gian khuyết để bố trí góc sân chơi, nơi đậu xe ô tô hoặc tiểu cảnh hồ cá.