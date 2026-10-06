Xây nhà 3 tầng nên chọn loại móng nào vừa an toàn vừa bền vững?

(VTC News) -

Khi xây nhà 3 tầng, việc lựa chọn loại móng phù hợp là điều quan trọng nhằm đảm bảo an toàn kết cấu, tránh các hiện tượng nứt gãy, sụt lún...về sau.

Các loại móng phù hợp cho nhà 3 tầng

Dựa trên tính chất công trình và điều kiện thực tế, nhà 3 tầng có thể sử dụng các loại móng phổ biến sau:

Móng băng

Móng băng là dạng móng nông, thường được bố trí chạy dọc dưới một hàng cột hoặc dưới hệ thống tường chịu lực. Đây là phương án khá phổ biến đối với nhà dân dụng khi nền đất có khả năng chịu tải tương đối tốt.

Móng băng đang thi công. (Ảnh: Spacet)

Ưu điểm của móng băng là tiết kiệm chi phí, thi công đơn giản và phân bố tải trọng đều theo phương ngang. Tuy nhiên, với nền đất yếu, móng băng dễ bị nứt hoặc lệch.

Móng cọc

Móng cọc là giải pháp phổ biến cho công trình có tải trọng lớn và xây trên nền đất yếu. Cọc bê tông được ép hoặc khoan sâu xuống lớp đất cứng giúp truyền lực xuống tầng đất ổn định.

Móng cọc có khả năng chịu tải tốt, giúp đảm bảo công trình không bị sụt lún, đặc biệt ở các khu vực như ven sông, nền đất bùn. Tuy chi phí thi công cao hơn nhưng độ an toàn và độ bền của móng cọc vượt trội.

Móng bè

Móng bè ít được sử dụng cho nhà 3 tầng, ngoại trừ nền đất quá yếu hoặc công trình có tầng hầm. Móng bè có khả năng phân tán tải trọng trên diện rộng, giúp chống lún đều hiệu quả. Tuy nhiên, chi phí vật liệu và công thi công cao, móng bè chỉ phù hợp trong các công trình đặc biệt.

Móng đơn

Móng đơn là loại móng thường được bố trí dưới từng cột, phù hợp với công trình có tải trọng không quá lớn và nền đất có sức chịu tải tốt.

Đối với nhà 3 tầng, móng đơn có thể được sử dụng khi điều kiện địa chất đáp ứng yêu cầu thiết kế. Ưu điểm của phương án này là kết cấu tương đối đơn giản, khối lượng đào đất và bê tông có thể thấp hơn so với một số phương án móng khác.

Tuy nhiên, móng đơn không phù hợp với nền đất yếu hoặc trường hợp các cột chịu tải lớn.

Xây nhà 3 tầng nên chọn loại móng nào?

Theo các chuyên gia trong ngành, không có một loại móng cố định phù hợp cho mọi công trình nhà 3 tầng. Việc lựa chọn cần dựa trên kết quả khảo sát địa chất, tải trọng công trình, đặc điểm khu đất và giải pháp kết cấu do kỹ sư tính toán.

Nhà 3 tầng thường sử dụng móng băng hoặc móng cọc nhiều hơn. (Ảnh minh họa: AI)

Nếu khu vực xây có nền đất tốt, ít bị sụt lún và có thể kiểm soát được mực nước ngầm, móng băng là lựa chọn hợp lý và tiết kiệm chi phí.

Ngược lại, nếu nền đất yếu, đất bùn, đất san lấp hoặc công trình nằm ở khu vực có mực nước ngầm cao, móng cọc là giải pháp an toàn.

Tốt nhất, trước khi xây nhà 3 tầng, gia chủ nên khảo sát địa chất và thuê đơn vị thiết kế có chuyên môn để tính toán phương án móng phù hợp.