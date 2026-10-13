Hai trụ đỡ cho dòng khách tiêu dùng tại 'Quận Nhất mới' Vịnh Tiên

(VTC News) -

Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hệ tiện ích phục vụ đời sống và siêu quần thể vui chơi, giải trí, lưu trú cộng hưởng, tạo nên hai nguồn cầu bổ trợ cho nhau, thiết lập nền tảng vững chắc cho an cư và khai thác kinh doanh của nhà phố.

Tiện ích chuẩn quốc tế đáp ứng đa thế hệ, tạo nền tảng an cư

Với gia đình đa thế hệ, một nơi ở phù hợp cần đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng bán kính di chuyển, từ giáo dục cho trẻ nhỏ, không gian vận động cho người lớn tuổi đến dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe cho cả nhà. Đây cũng là yếu tố góp phần hình thành cộng đồng cư dân gắn bó, tạo nguồn cầu tiêu dùng thường nhật cho khu phố.

Tại Vịnh Tiên, hệ thống tiện ích được quy hoạch theo hướng phục vụ nhiều thế hệ. Tổ hợp 4 trường liên cấp Vinschool, từ mầm non đến trung học phổ thông, dự kiến khai giảng vào tháng 8/2028, giúp gia đình có thêm lựa chọn giáo dục chất lượng cao gần nơi ở.

Liền kề đó là Trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Young Paradise Hub quy mô 2,8 ha, tích hợp các phân khu bồi dưỡng năng khiếu, công nghệ sáng tạo, vận động thể chất và chăm sóc tinh thần. Con trẻ được học tập và phát triển toàn diện giữa môi trường sinh thái trong lành mà phụ huynh không phải mất nhiều thời gian đưa đón mỗi ngày.

Hệ thống trường học, công viên và không gian phát triển trẻ em tại Vịnh Tiên kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho con trẻ ngay cạnh nhà.

Điểm tựa an tâm cho gia đình đa thế hệ còn được hoàn thiện với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec quy mô 500 giường tại khu Vịnh Ngọc. Được đồng kiến tạo bởi Cleveland Clinic - hệ thống y tế hàng đầu nước Mỹ, bệnh viện dự kiến khai trương tháng 12/2027, mang đến cho cư dân dịch vụ chăm sóc sức khỏe “chuẩn Mỹ” mà không cần phải rời khỏi nơi ở.

Khác với Quận 1 cũ luôn trong tình trạng khát cây xanh, không gian sống tại Vịnh Tiên được nâng đỡ bởi hệ thống 5 công viên nội khu cùng 930 ha cây xanh, mặt nước của Vinhomes Green Paradise. Cùng với đó là lá phổi xanh khổng lồ từ 75.000 ha Rừng Sác Cần Giờ và Thái Bình Dương, tạo nên một vùng vi khí hậu trong lành hiếm có, mát mẻ hơn nội đô từ 3-5 độ C.

Sống giữa thiên nhiên không có nghĩa là phải xa trung tâm. Cầu Cần Giờ dự kiến thông xe năm 2029. Cùng năm, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ thời gian kết nối chỉ khoảng 13 phút đi vào vận hành. Nhờ đó, cư dân có thể làm việc ở trung tâm hiện hữu, cuối ngày trở về với biển và rừng.

Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ là nền tảng quan trọng cho quyết định an cư tại Cần Giờ.

Một cộng đồng cư dân ổn định chính là bệ đỡ cho hoạt động thương mại. Gia đình nào cũng có nhu cầu ăn uống, mua sắm và chăm sóc cá nhân mỗi ngày. Vì vậy, mỗi cửa hàng trên tuyến phố thương mại đều có thể xây dựng tệp khách quen từ chính cư dân thường trú.

Hệ sinh thái vui chơi, giải trí hút dòng người, sinh dòng tiền suốt quanh năm

Nếu cư dân tạo nên sức mua thường nhật, du khách lại bổ sung nguồn cầu theo mùa du lịch, lễ hội và sự kiện. Tại Vịnh Tiên, hệ sinh thái vui chơi, giải trí và lưu trú được kỳ vọng thu hút nhiều nhóm khách, quy mô hàng chục triệu lượt mỗi năm, qua đó mở rộng cơ hội kinh doanh cho các tuyến phố thương mại.

Theo kế hoạch, VinWonders Cần Giờ quy mô 122 ha sẽ khai trương ngày 1/7/2027, với gần 300 trò chơi, 30 show diễn mỗi ngày. Đây là những “nam châm” có khả năng kéo dài thời gian vui chơi, thúc đẩy nhu cầu quay lại, đồng thời tạo lực cầu về ăn uống, mua sắm và các dịch vụ bổ trợ trước hoặc sau hành trình trải nghiệm.

VinWonders khai trương ngày 01/7/2027 cùng với hệ thống lưu trú mở thêm lý do để du khách kéo dài chuyến đi, gia tăng chi tiêu cho ăn uống, mua sắm và dịch vụ.

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh khai trương 1/11/2027 tiếp tục tạo thêm nguồn khách công vụ và khách tham gia sự kiện, thưởng thức nghệ thuật cho Vịnh Tiên. Vị trí đối diện ga Depot tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ gia tăng khả năng tiếp cận khi hạ tầng đi vào hoạt động.

Để chuyển hóa lượt ghé thăm thành chi tiêu, thời gian lưu trú đóng vai trò quan trọng. Hệ thống hơn 30 thương hiệu khách sạn quốc tế 5-6 sao cùng các khách sạn boutique, biệt thự biển sẽ khuyến khích du khách ở lại qua đêm. Một đêm nghỉ có thể kéo theo nhu cầu ăn tối, ăn sáng, mua sắm, thư giãn và sử dụng dịch vụ trong ngày tiếp theo.

Nhà phố Vịnh Tiên được đặt trong hệ sinh thái cư trú, giải trí và thương mại, mở ra nhiều hướng sử dụng gắn với nhu cầu thực.

Nhờ vậy, chuỗi nhà phố tại Vịnh Tiên được hưởng hai nguồn cầu bổ trợ cho nhau. Nguồn thứ nhất là sức mua ổn định của cư dân thường trú. Nguồn thứ hai là dòng chi tiêu của du khách theo mùa lễ hội và sự kiện. Trong dài hạn, đó còn là dư địa tăng giá tài sản khi nhu cầu thị trường bùng nổ.

Khi hạ tầng và tiện ích lần lượt về đích, Vịnh Tiên sẽ dần hiện rõ hình hài một “Quận Nhất mới” phía Nam TP.HCM. Buổi sáng có tiếng trẻ đến trường; suốt cả ngày là những sự kiện, cuộc hẹn giao thương và hành trình trải nghiệm; buổi tối có phố xá lên đèn đón khách cùng không khí lễ hội rộn ràng. Với chủ sở hữu, nhà phố ở đây vừa là tổ ấm, vừa là tài sản sinh dòng tiền và lớn lên cùng nhịp phát triển của siêu đô thị hướng biển.